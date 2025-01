Romina Marcos compone canción a su novia, la doctora Laura Salazar, pero aseguran ¡es publicidad!

Romina Marcos, hija de la icónica Niurka Marcos, ha dado de qué hablar desde que anunció su relación con la relación con la doctora Laura Salazar, una reconocida influencer en redes sociales. La actriz y cantante, de 29 años, reveló que esta nueva etapa en su vida le ha permitido encontrar una conexión genuina y sincera.

“A mis 29 años me estoy dando cuenta que soy lesbiana, " confesó Romina en sus redes sociales. Desde entonces, ha compartido momentos de su vida junto a Laura, demostrando lo plena que se siente. Ambas han conquistado a sus seguidores con su autenticidad y complicidad.

Romina Marcos, hija de Niurka, revela su orientación sexual y presenta a su nueva pareja / Instagram

Romina Marcos “viaja ligera” pues y suelta ya el “que dirán” incluso de sus papás

En una entrevista para De primera mano, Romina Marcos aseguró que se encuentra en un proceso de sanación, donde ha aprendido a soltar incluso lo que sus padres quieren para ella. Romina reconoció que “ahora que es lesbiana”, tal vez los planes que sus padres tenían para ella no se están cumpliendo, pero ella sigue firme y ellos están orgullosos de su hija.

“Ayer, en mi ritual, escribí: ‘Suelto lo que mi mamá esperaba de mí, lo que ellos hubieran querido que fuera y que no pasó. Estoy consciente de que están súper orgullosos de la mujer que soy y que ellos también hicieron este trabajo de decir: ‘Romina es esto y no la vamos a cambiar.”’ Romina Marcos

Y es que Romina asegura que, aunque hoy sus padres respetan sus decisiones. Sabe que desde pequeña fue tratada de manera que siguiera ciertos estándares. Ahora que tiene novia, entiende el proceso que cada uno lleva.

La respuesta de Romina desato otra incógnita. Luego de su frase “ahora que soy lesbiana”, la periodista Érika González le preguntó: “¿Se hace o se nace (lesbiana)?” A lo que ya en una respuesta más profunda Romina contestó.

“Yo creo que siempre lo he sido (lesbiana) solo que sí creces con muchas cosas impuestas. Creces con: ‘Eres mujer. Debes estar con un hombre y siempre lo dije en las entrevistas. Yo soy bi, pero no se me ha dado la oportunidad de estar con una mujer” Romina Marcos

Romina y Laura dieron la bienvenida al 2025 juntas. / Instagram: @romimarcos

Romina Marcos le canta al amor y ¡ya prepara nueva canción inspirada en su novia! Pero ¿es por fama?

La hija de Niurka Marcos aseguró que esta nueva etapa en su relación no se compara con la que haya tenido con ningún otro. “Nunca pude tener una relación con un hombre donde sintiera lo que siento hoy con Lau, que es un equipo, que siento que se me escucha, que no soy intensa, que no soy loca, se empatiza conmigo,” declaró la cantante.

La inspiración que la influencer, Laura Salazar le ha brindado a Romina no solo se refleja en sus publicaciones, sino también en su música. Recientemente, Romina reveló que está preparando una canción que escribió especialmente para su actual pareja, aunque en redes aseguran que se “quiere colgar de la comunidad LGBTQ+” para facturar.

“La canción la hice para Lau. La hice ya después. Yo no tenía planeado una canción de lesbianas, pero sí la hice y sí va salir. Va ser la siguiente rola que va salir” Romina Marcos

Y añadió: “Me encanta que piensen que todo esto es una promoción o que lo estamos haciendo solo por ‘views’, porque sí se hizo viral y cada vez que subimos cosas juntas se vuelve súper viral. Somos conscientes de eso las dos, pero yo creo que hasta eso nos gusta, porque todo nos ha llamado a estar juntas. No somos iguales en muchas cosas, pero nos complementamos por lo mismo.”

Hasta el momento la cantante no reveló cuando se estrenaría su próximo proyecto y si su novia participaría en el video como lo ha hecho su hermano Emilio Osorio y su novia la influencer Leslie Gallardo.

¿Cómo es Niurka como suegra?

Finalmente habló de su madre como suegra. Se sabe que Niurka Marcos, le extendió su apoyo a Romina Marcos por su relación con Laura Salazar. Recientemente su hermano Emilio Osorio ha hecho lo propio. Ahora es Romina quien habla de su madre y como es el trato con su nueva nuera.

“Mi mamá, honestamente, y si no que venga y me lo digan, ha sido la mejor suegra que han tenido todos mis exnovios. A uno le regaló una moto, a otro lo llevó de viaje a Mérida. La neta es una suegra que se rifa como suegra. Mi mamá, mientras me haga feliz la persona, ya no se mete.”