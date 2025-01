Exnovio de Romina Marcos reacciona a su romance con una mujer ¡No lo puede creer!

Romina Marcos sorprendió a sus seguidores al revelar recientemente que le gustan las mujeres y comenzó una relación con una famosa influencer, la doctora Laura Salazar.

Ahora, Hussam Núñez, quien mantuvo una relación de tres años con Romina Marcos, no pudo evitar expresar su sorpresa al enterarse de que la hija de Niurka Marcos está con una mujer.

A pesar de que la noticia no habría sorprendido a la familia de Romina, a quien sí le cayó de sorpresa fue a Hussam, con quien Romina llevaba una relación estable.

Hussam y Romina participaron en Inseparables / Instagram

¿Qué dijo Hussam Núñez sobre el romance de Romina Marcos con una mujer?

En declaraciones recientes para un diario de circulación nacional, Hussam reveló que la noticia lo tomó por sorpresa: “La verdad es que me sorprendió, como a mucha gente. Me voy enterando recientemente. No tengo contacto con ella y tampoco nos seguimos en redes, así que no me enteré directamente, pero como el tema ha sido muy comentado, el rumor llegó a mí”, indicó.

Pese a la sorpresa, el actor dijo que no guarda rencores y le envió un mensaje: “Le deseo mucha felicidad, mucha estabilidad y que le vaya muy bien en su relación”.

Hussam, quien terminó su relación con Romina en 2021, afirmó que la separación fue amistosa y sin conflictos: “Terminamos bien. Tiene años que no hablamos, pero si algún día nos topamos, el saludo será cordial, amable y maduro”, reconoció.

Romina y Hussam Núñez estuvieron juntos durante tres años hasta su ruptura en 2021, luego de participar en el reality ‘Inseparables’. En ese momento, ella aclaró que no hubo infidelidades ni terceras personas involucradas, sino que ambos decidieron tomar caminos diferentes.

Romina Marcos, hija de Niurka, revela su orientación sexual y presenta a su nueva pareja / Instagram

Romina Marcos y su nueva etapa amorosa, tras declararse lesbiana

Desde que anunció su romance, Romina no ha hecho más que publicar contenido junto a su novia, la doctora Laura Salazar.

Ambas se han mostrado muy emocionadas por su relación y en particular, Romina compartió: “Estoy como un bebé, haciendo cosas, viviendo experiencias por primera vez. Es padrísimo”.

Además, Romina ha recibido el apoyo de su famosa madre y sus seguidores al declararse abiertamente lesbiana, celebrando su autenticidad.

