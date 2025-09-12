Yolanda Andrade aparece irreconocible, ¡muy recuperada! ¿Anuncia su regreso a Montse & Joe? VIDEO

Yolanda Andrade sorprendió al reaparecer en público durante la misa conmemorativa de doña Silvia Pinal. Antes de ingresar a la iglesia, llamó la atención por su aspecto renovado y visiblemente mejorada.

Andrade acudió acompañada de su hermana Marile Andrade, quien, en palabras de la conductora, se ha convertido en su mayor apoyo durante este complicado proceso.

Luciendo sonriente, con gafas traslúcidas y un semblante más tranquilo, Yolanda habló con la prensa y dio detalles sobre su estado actual, además de compartir un mensaje esperanzador sobre su futuro profesional.

¿Yolanda Andrade regresará a “Montse & Joe”?

Tras varios meses de ausencia en el programa que comparte con Montserrat Oliver, “Montse & Joe”, Yolanda confirmó que espera regresar pronto.

“Estoy mucho mejor, gracias a Dios, cuidándome mucho para pronto ir a trabajar”, expresó la conductora, dejando ver que su recuperación avanza de manera positiva y que planea reintegrarse a la televisión en cuanto su salud se lo permita.

Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Cómo enfrenta Yolanda Andrade su enfermedad?

Yolanda Andrade compartió cómo su fe en Dios ha sido clave en este proceso de recuperación y resignación: “He rezado más que una ‘Carmelita Descalza’. Siempre he sido católica, aunque una cosa es la institución y otra la fe, porque también tengo mis santos. Estar cerca de Dios te da paz y resignación”, explicó.

Además, hizo un recuento de su vida y de su trayectoria en televisión:

“He sido una mujer que vivió la vida al máximo, que me divertí muchísimo, que trabajé con gente admirable. Fui muy afortunada, muy amiguera, viajé muchísimo con el programa de Montse & Joe, que este año cumple 25 años. Dios me dio la oportunidad de cumplir todos mis sueños”.

También agradeció las muestras de cariño recibidas en este tiempo:

“Estoy agradecida y sorprendida del amor de la gente. Yo creo que ya viví en vida mi velorio, porque ya sé quién me quiere mucho”, dijo con humor.

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Captura de pantalla

Yolanda Andrade comparte que no podía hablar ni caminar

Durante la charla, Yolanda Andrade fue sincera al describir lo delicada que llegó a estar. Aseguró que lloraba con frecuencia, pues había perdido la capacidad de caminar, de hablar y hasta tareas básicas como comer sola se volvieron un gran reto para ella y ha podido mejorar.

“Muchachos, no podía caminar, no podía hablar, no podía ver. He tenido unos médicos maravillosos. Lloraba mucho, tampoco podía dormir, ni pararme, me caía… sé que esto es así y aprovecho cada día. Se llama resignación y hay que adaptarnos todos”. Yolanda Andrade

Aunque evitó revelar el nombre de las enfermedades que padece, señaló que son degenerativas e incurables. Incluso bromeó con que el diagnóstico es tan raro que debería ser estudiado por la NASA.

“El diagnóstico que te digan no importa, lo que importa es la actitud. Llora, revuélcate y resígnate. Si ya la brinqué… llevo 17 años en sobriedad, bendito sea Dios. Mi enfermedad es tan específica que le da al 1% de las mujeres, es para que la estudie la NASA (risas)”, comentó con una sonrisa.

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

Yolanda Andrade agradece apoyo incondicional de su hermana Marile Andrade

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Yolanda Andrade reconoció públicamente la ayuda de su hermana Marile en todo este difícil momento.

“No tengo palabras para agradecerle a mi hermana, que ha sido mi enfermera y mi cuidadora. Ella sabe, me inyecta por todas partes, me da de comer, porque no podía hacerlo sola y me puse muy mal”, relató conmovida.

Finalmente, Andrade aclaró que su reaparición no significa una despedida: “No es despedida, pero nunca te vayas sin decir ‘te quiero’”, afirmó con firmeza.

