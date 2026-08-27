Filtran VIDEO picante y privado de Yanet García, tras ser eliminada de LCDLFM 2026: ¡Ya es viral! ¿Es IA?

La expulsión de Yanet García de La casa de los famosos México 2026 ha llegado con polémica incluida, y es que la creadora de contenido habría sufrido la filtración de un video íntimo en redes sociales, horas después de su salida del reality. ¿Cómo fue?

¿Por qué Yanet García fue expulsada de La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Por qué Yanet García fue expulsada de La casa de los famosos México 2026?

Todo comenzó cuando la producción de La casa de los famosos México 2026 regañó, por medio de Galilea Montijo, a los participantes para poder dar más contenido al público.

Posteriormente, la audiencia pudo elegir a los tres habitantes “más muebles”, mismos que decidieron por una votación. Al final del día, Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron a dar al “exilio” por “muebles”.

Al siguiente día, los propios habitantes tuvieron la responsabilidad de decidir quiénes regresarían a la competencia, sin saber que la persona menos votada sería eliminada definitivamente.

Tras una votación en la que participaron 11 habitantes, Ese Pérez y Luis Chaparro consiguieron los votos necesarios para volver con el resto de sus compañeros. Caso contrario, Yanet García obtuvo únicamente tres votos, por lo que quedó fuera de la competencia.

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Yanet García expulsada de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuál es el VIDEO privado de Yanet García que se filtró recientemente?

El material que ya circula en redes sociales presuntamente corresponde a la plataforma donde Yanet García publica fotos y videos, dirigidos a un público adulto.

La publicación hecha por un perfil llamado “CobraVIP”, se ha hecho viral en las últimas horas, ya que es contenido que presuntamente está protegido.

Cabe señalar que no se sabe a ciencia cierta si es real o fue algo creado con Inteligencia Artificial . Lo que es cierto es que Yanet ha aceptado que este tipo de contenido es publicado por ella, y que lo sigue comercializando para pagar su departamento en Manhattan, Nueva York.

¿Es real o no es real? Aquí te lo dejamos para que opines al respecto.

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¿Yanet García confirma que VIDEO privado filtrado es suyo?

Al momento de esta nota, Yanet García no ha hablado al respecto sobre el video filtrado, tampoco su equipo ha revelado detalles al respecto.

Mientras tanto, en comentarios sobre la publicación han llenado de piropos y halagos a la “Chica del clima”, desconociendo también si se trata de un producto hecho con IA.

Por otro lado, Yanet García ha estado entre los rumores más recientes de estar en La granja VIP 2, la apuesta de TV Azteca para vencer a La casa de los famosos México 2026.

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