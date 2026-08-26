Yanet García podría demandar a ‘La casa de los famosos México’ tras polémica expulsión: VIDEO

La salida de Yanet García de ‘La casa de los famosos México 2026’ ha causado mucha controversia en redes sociales. Y es que se ha especulado que, presuntamente, todo fue orquestado por la misma producción. Aunado a todo esto, Galilea Montijo hizo ciertos comentarios sobre la llamada ‘Chica del clima’ que no fueron bien recibidos por el público.

En medio de la polémica, se da a conocer que, supuestamente, la presentadora podría demandar al reality por la “humillación” que le hicieron pasar. Te contamos lo que se sabe.

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Yanet García fue enviada al exilio por ser “mueble” / Redes sociales

¿Por qué Yanet García fue eliminada de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Desde que se estrenó ‘La casa de los famosos México 2026’, mucha gente se ha quejado de la “falta de contenido”. A raíz de esto, se realizó una dinámica en la que el público votaba por los habitantes “más muebles”, es decir, aquellos que no aportaban nada a ‘La casa’.

Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro fueron los seleccionados, por lo que fueron llevados al ‘Exilio’. Durante la gala del pasado 25 de agosto, los habitantes escogieron al participante que querían que regresara a ‘La casa’.

Al tener menos puntos, Yanet abandonó la competencia. Muchos creen que esto fue injusto y alegan que quien realmente tuvo que irse era Luis Chaparro. Asimismo, se ha especulado que todo fue parte de un “fraude”.

Esto último se vio reforzado después de que el periodista Gabo Cuevas reportara haber tenido contacto con la hermana de la conductora. Según el comunicador, esta última le dijo que la producción contactó a la familia para decirles que Yanet salía. Esto, unas horas antes de que ocurriera.

También circula una supuesta publicación hecha por la hermana de Yanet, la cual denuncia que la expulsión de García fue un “plan de la producción”. La teoría no ha hecho más que consolidarse y hasta se dice que todo fue orquestado por la propia Galilea, quien hasta se burló de la situación.

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Yanet García quedó eliminada de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Yanet García y la posible demanda contra ‘La casa de los famosos México 2026’

A través del pódcast ‘Productora 69’, el periodista Jorge Carbajal abordó la salida de Yanet García de ‘La casa de los famosos México 2026’. El también conductor dijo que tanto la expulsión como el trato que la joven habría estado recibiendo en los últimos días fueron “humillantes”.

Comentó que, recientemente, había hablado con un abogado, quien le comentó que, al parecer, Yanet sí podría proceder legalmente contra la producción del reality. El argumento de la querella sería principalmente “daño moral”.

“¿Sabes qué? Yo estaba hablando con un abogado y me dijo: ‘Por supuesto que pueden proceder legalmente contra Endemol, contra Televisa, contra la producción, contra todo el mundo porque lo que le están provocando a Yanet, a Luis Chaparro y a Ese Pérez llamándolos muebles en todo momento, eso les está provocando daño moral a su imagen. Por supuesto que pueden proceder legalmente. La que más beneficio puede tener es Yanet por todo lo que hicieron en su contra. Ella puede proceder legalmente’”. Jorge Carbajal

Cabe mencionar que, hasta el momento, ni la conductora ni la familia han dado señales de querer proceder legalmente. No obstante, los internautas han recomendado que sí lo hagan, pues Yanet habría sido víctima de un “fraude”.

Tras su salida, Yanet declaró en la postgala del programa que, si bien se sentía agradecida por la oportunidad, no pensaba cambiar su forma de ser solo para crear contenido.

¿Galilea Montijo le tiene “envidia” a Yanet García?

En las últimas horas, se ha empezado a especular que Galilea Montijo le tiene “envidia” a Yanet García. Los rumores iniciaron cuando Montijo se quejó de que García se quejara del proyecto luego de que se les pidiera a los habitantes que “empezaran a jugar”.

La teoría tomó fuerza después de que la también actriz dijera que prefería haber sido la primera eliminada del show que ser sacada por “mueble”, algo que para muchos fue interpretado como una burla.

Pese a todo lo que se dice, Yanet sigue en su postura de decirse agradecida con el proyecto. Incluso dedicó unas palabras en sus redes sociales.

“Gracias a La Casa, a la vida y a cada persona que ha formado parte de esta experiencia tan especial. Me llevo aprendizajes, momentos que jamás voy a olvidar y, sobre todo, el amor inmenso de ustedes. #Team Yanet, gracias por caminar conmigo, por sostenerme y por quererme tanto. Esta experiencia va a vivir para siempre en mi corazón”, indicó.

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