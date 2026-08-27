Mariana Echeverría admite la dura realidad que vivió tras salir de LCDLFM pese a no ser VETADA: “Perdí mucha chamba”

Mariana Echeverría regresó a La casa de los famosos México y desde entonces no ha parado; pese a que recientemente aseguró que nunca fue vetada de Televisa, en una nueva entrevista confesó los estragos que le dejó no ser la favorita de su temporada. ¿Perdió su trabajo? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Mariana Echeverría impacto con su regreso a LCDLFM. / Redes sociales

Así fue el regreso de Mariana Echeverría a La casa de los famosos México tras dos años de ausencia

Pese a una polémica participación en La casa de los famosos México, Mariana Echeverría regresó al reality show tras dos años de ausencia de la pantalla chica. A su regreso, habló sobre la controversia que enfrentó y los memes que se crearon al ser nombrada ‘Lady mangos’.

“La verdad es que ese break, obligado o no obligado, siempre sirve para ver qué hiciste bien, qué no, y resurgir como el ave fénix. Y aquí estoy”, expresó al ser cuestionada por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Además de sus palabras, su aspecto físico fue uno de los detalles que no pasó desapercibido, pues señalaron que lucía muy diferente y aplaudieron su actitud pese a la ‘funa’: “Qué guapa se ve Mariana Echeverría, le sentó de lujo la funa” y “La verdad siempre se me hizo guapa, le sirvió su descanso”, fueron algunos de los comentarios.

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Así fue el regreso de Mariana Echeverría a ‘La casa de los famosos México 2026' / Instagram

¿Mariana Echeverría fue vetada de La casa de los famosos México?

Debido a que Mariana Echeverría se ausentó tras salir de La casa de los famosos México, se especuló que había sido vetada del reality y la televisora; sin embargo, durante su regreso al reality desmintió dicha información.

En una entrevista para el programa ‘De primera mano’, la excolaborada de ‘Me ciago de risa’ compartió su versión ante los dimes y diretes: “Nunca estuve vetada. Yo nunca me peleé con, ni con Rosa María ni con los directivos de Televisa”, aseguró.

Desde su regreso, Mariana Echeverría se ha convertido en una panelista clave dentro del reality show, tanto que en una entrevista también confesó que está dispuesta a volver a ser parte del programa, pese a los complicados momentos que vivió al ser ‘funada’.

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Mariana Echeverría niega haber sido vetada de Televisa. / Redes sociales

¿Qué pasó con Mariana Echeverría tras salir de La casa de los famosos México?

Después de que Mariana Echeverría negó haber sido vetada, la conductora concedió una nueva entrevista en la que revivió los duros momentos que pasó al salir de La casa de los famosos México. De acuerdo con Echeverría, sí perdió trabajo, pero lo que cobró fue suficiente.

“Me gusta ser muy independiente y pagar mis cosas, pero con lo que cobré en la casa me alcanzó perfectamente. Entonces cobren bien y métanse a un reto que puede ser un volado. “Perdí mucha chamba, perdí muchos patrocinadores, perdí muchas marcas, pero todo se vuelve a acomodar”. Mariana Echeverría

De esa forma, aseguró que, pese a los retos, ha logrado reconstruirse y es una situación que se refleja en todos los aspectos de su vida, tanto que el público aplaude su regreso.

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