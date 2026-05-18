El Borrego Nava, tras sufrir una parálisis facial, toma drástica decisión personal, ¿se retira del ojo público?

El Borrego Nava se encuentra viviendo un momento complicado en su salud, luego de que hace casi dos meses sufrió una parálisis facial que lo llevó al hospital.

El actor y comediante ha hablado al respecto tras enfrentarse a este problema de salud y recientemente mencionó que cambiaría algo en su persona, debido a que fue el estrés lo que lo llevó a esta enfermedad. ¿Se retiraría de la vida pública? Esto fue lo que dijo.

Juan Carlos ‘Borrego’ Nava mencionó lo que cambiaría en su persona tras haber sufrido una parálisis facial. / Foto: TVNotas.

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¿Cuándo sufrió una parálisis facial el Borrego Nava?

El pasado 21 de abril, el Borrego Nava informó que un mes antes sufrió una parálisis facial debido al estrés y baja de defensas que atravesó a finales de marzo.

El comediante detalló que un día se quedó dormido y de manera inesperada se despertó sin movilidad en la mitad de una parte de su rostro.

A principios de mayo ofreció una entrevista, donde detalló que un virus parecido al herpes fue el que provocó su parálisis facial. Mencionó que se aprovecha del estrés de las personas, lo que causa una baja de defensas y ataca.

Detalló que su parálisis no se trata de un problema neurológico, según lo que indicaron sus médicos.

“Es un virus que entra cuando te bajan las defensas, entra en el nervio que está en la nuca y eso hace que se debiliten los músculos y te da una parálisis facial”. El Borrego Nava.

‘El Borrego’ Nava sufrió una parálisis facial a finales de marzo. / Foto: Hoy.

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¿Qué es lo que cambiaría el Borrego Nava en su persona tras haber sufrido una parálisis facial?

Recientemente, en una entrevista, el Borrego Nava habló acerca de su parálisis facial y mencionó que hay cosas que cambiaría en su persona debido a que lo estresan, motivo por el cual atravesó este delicado tema de salud.

Mencionó que buscaría cambiar la obsesión y ser perfeccionista en cuanto a su trabajo, ya que eso le genera estrés, mencionó:

“Ser perfeccionista y obsesivo en las cosas de mi trabajo, que eso me han (…) Ser un poquito más relajado. Me han llevado al estrés”. El Borrego Nava.

Agregó tener una importancia desde hace varios años el expresarle a los demás cómo le gustan las cosas.

“Tengo una importancia real desde hace muchos años de no poder expresarle a los demás cómo me gustan las cosas y que sucedan”. El Borrego Nava.

Por último, Juan Carlos ‘el Borrego’ Nava indicó que hay que confiar en las personas.

“Hay que soltar un poco y hay que confiar en las personas”. El Borrego Nava.

EL BORREGO NAVA explica que ser perfeccionista y obsesivo le ha causado mucho estrés 😳😳🤐 pic.twitter.com/kZOJVBNZgr — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 16, 2026

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¿Cuál es el estado de salud de el Borrego Nava?

A principios de este mes de mayo, el Borrego Nava mencionó estar en recuperación tras la parálisis facial que sufrió. Agregó que, con ayuda de los médicos, ha podido salir adelante y la afectación ha disminuido.

Detalló que acude con un neurólogo, el cual le ha recetado varias ejercicios, así como recomendaciones para atender su enfermedad. Destacó que la recuperación ha sido “rápida”.

“Muy contento. Muy bien. La verdad es que tengo un neurólogo espectacular (…) y la afectación va mucho mejor cada día con la terapia, acupuntura, ejercicios faciales; estoy recuperándome muy rápido”. El Borrego Nava.

Enfatizó que es importante atender el estrés para evitar afectaciones en el cuerpo como lo que él vivió, en referencia a la parálisis facial.