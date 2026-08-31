¿Aldo Rendón “al borde de la muerte” en LCDLFMX? Revela fuerte diagnóstico y, ¿es grave? “Me está dando un ataque”

Semanas después de que Aldo Rendón encendió las alarmas al especularse que una ambulación lo atendió en La casa de los famosos México 2026, el habitante vuelve a preocupar a sus seguidores luego de revelar en una plática con Karina Torres y Gema Garoa la enfermedad que padece. ¿Está en peligro dentro del reality? Te contamos los detalles.

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Preocupa el estado de salud de Aldo Rendón en LCDLFM. / Redes sociales

¿Por qué Aldo Rendón habría tenido que ser atendido por una ambulancia en LCDLFMX 2026?

Aldo Rendón generó preocupación hace unos días luego de que los televidentes se percataran en la transmisión 24/7 de que los habitantes fueron llamados al jardín mientras el exestilista de las celebridades habría permanecido en el interior de la casa.

“Están todos afuera menos Aldo, se reporta que se escuchó sonido de ambulancia en el área. Nada oficial, pero lo más probable es que llegó personal médico a la casa”, reportó la cuenta de X ‘Tropical’.

Pese a que la información no fue confirmada ni existió un comunicado por parte de La casa de los famosos México, se especuló que Aldo Rendón podría salir del reality. Esto se debe a que también se habría filtrado un audio en el que presuntamente se confirmó el consumo de medicamentos.

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¿Cuál es el estado de salud de Aldo Rendón? / Redes sociales

Aldo Rendón habría pasado una mala noche por fuerte enfermedad que padece; esto sabemos

Tras la salida de Luis Chaparro de La casa de los famosos México 2026, el tema de salud de Aldo Rendón volvió a llamar la atención luego de la difusión de un breve video en el que se muestra al stylist hablar sobre la enfermedad que padece con Gema y Karina.

Por lo que se puede apreciar en el clip, la conversación surgió después de que Gema le comentara los sonidos que hizo por la noche; aunque la actriz no se percató del dolor de su compañero, Rendón aseguró que le dolía ‘la gota’.

“Me sentía muy mal, o sea, me empezó a dar la gota. No sé cómo quieren que me queje. Me está dando un ataque de gota ching* da madr*". Aldo Rendón

Pese a que el dolor que Aldo Rendón vivió en la noche fue contado con gracia, la preocupación en redes no tardó en hacerse evidente con comentarios como: “Es una enfermedad grave que por la mala alimentación empeora” y “Si su situación fuera tan grave, ya estaría fuera del reality”, “Están llevando al borde de la muerte al protagonista”.

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Aldo tiene Gota

Es una enfermedad grave que por la mala alimentación empeora



Producción de por sí no tienen rating y están llevando al borde de la muerte al protagonista @ronogueron @LaCasaFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/ezRXrqjDRr — El Narrador (@El__Publico__) August 31, 2026

¿Qué es la gota, enfermedad que presuntamente padece Aldo Rendón, habitante de LCDLFM 2026?

La gota es un tipo de artritis muy dolorosa que se produce cuando se acumulan cristales de ácido úrico en las articulaciones, principalmente en el dedo pulgar del pie, la rodilla o el tobillo.

que se produce cuando se acumulan cristales de en las articulaciones, principalmente en el dedo pulgar del pie, la rodilla o el tobillo. Puede provocar ataques repentinos e intensos de dolor, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad extrema en la zona afectada.

Con el tratamiento médico adecuado y cambios en el estilo de vida, los brotes pueden ser controlados.

Cabe señalar que Aldo Rendón no ha abordado de manera directa la enfermedad que padece; incluso antes se especuló que podría tener problemas en el hígado. Hasta ahora, dicha información permanece reserva y La casa de los famosos México tampoco se ha pronunciado.

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