El Güero Castro hace contundente revelación sobre el motivo por el Verónica Castro usa oxígeno, ¿está grave?

El pasado 12 de agosto, Cristian Castro terminó su preparatoria y su ceremonia de graduación se convirtió en todo un acontecimiento para la dinastía Castro.

Pero más allá de este importante logro, un detalle que llamó la atención y preocupó al público fue la aparición de Verónica Castro utilizando un tanque de oxígeno, lo que de inmediato despertó rumores y teorías sobre su estado de salud.

Sin embargo, su hermano, José Alberto ‘el Güero’ Castro, reveló el verdadero motivo por el que la actriz necesita utilizarlo. ¿Qué es lo que tiene Verónica? Te contamos.

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Verónica Castro / Redes sociales

¿Cómo fue la aparición de Verónica Castro utilizando un tanque de oxígeno?

La imagen que generó preocupación entre el público y los seguidores de Verónica Castro ocurrió durante la ceremonia de graduación de su hijo, Cristian Castro.

La actriz fungió como madrina de generación y, al hacerse presente en el evento, llamó la atención al utilizar un tanque de oxígeno y mostrar cierta dificultad para movilizarse.

Después de ver a Verónica en estas condiciones, el público y los medios de comunicación comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo con su salud y cuál sería el motivo por el que necesita auxiliarse de oxígeno.

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Verónica Castro / Redes sociales

El Güero Castro revela por qué Verónica Castro necesita oxígeno

En un reciente encuentro con José Alberto ‘el Güero’ Castro, el productor fue cuestionado sobre el estado de salud de su hermana y sobre si estaría padeciendo alguna condición grave.

Ante las preguntas, el productor aclaró que no se trata de una enfermedad grave, aunque explicó que para Verónica es necesario utilizar el oxígeno, especialmente cuando realiza actividades que requieren un mayor esfuerzo físico. Además, señaló que tendrá que recurrir a este apoyo durante mucho tiempo.

Respecto al motivo, ‘el Güero’ Castro reveló que la necesidad de utilizar oxígeno estaría relacionada con el tabaquismo que Verónica tuvo durante muchos años. Por ello, aprovechó para hacer un llamado al público y recomendarle que no fume.

“No es nada grave... Cuando tiene que desplazarse, para oxigenar mejor, necesita el oxígeno... Es lo malo de fumar, no es bueno fumar, todos los jóvenes no fumen, y los viejos, menos.” ‘El güero’ Castro

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¿Qué ha dicho Cristian Castro sobre el estado de salud de Verónica Castro?

Al igual que el público, Cristian Castro también se mostró sorprendido al ver a su mamá utilizando un tanque de oxígeno, pues aseguró que desconocía lo que estaba ocurriendo con su salud.

Durante una rueda de prensa, el cantante confesó estar “sacado de onda” al verla de esa manera, ya que pensaba que todo marchaba bien. Cristian expresó su deseo de que no se trate de algo grave y que su mamá se encuentre bien.

“No sé qué onda. La verdad que me sacó de onda me sacó de onda mi mamá, pues no sé, pero me sacó de onda...” Cristian Castro

Hasta el momento, Verónica Castro no ha hablado públicamente sobre su estado de salud ni ha explicado el motivo por el que utiliza oxígeno, por lo que la información que se conoce proviene de declaraciones de personas de su entorno familiar.

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