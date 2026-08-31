Gomita enciende las alarmas; lanza mensaje previo a su función de circo: “Me vaya en cualquier momento” VIDEO

Gomita ha enfrentado algunas dificultades de salud en las últimas semanas, situación que habría complicado su recuperación después de los procedimientos médicos a los que se ha sometido.

En los últimos días, previo a una de sus funciones, la influencer sufrió una recaída y, a través de sus redes sociales, decidió sincerarse sobre el momento que atraviesa. Sus declaraciones de inmediato generaron preocupación entre sus seguidores.

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Gomita / Redes sociales

¿A qué cirugía se sometió Gomita?

Gomita se sometió a una cirugía conocida como ‘bypass gástrico’ en el 2021, un procedimiento en el que se reduce el tamaño funcional del estómago y se modifica el recorrido del sistema digestivo. Durante la intervención, se crea una pequeña bolsa en el estómago que se conecta directamente con el intestino delgado, por lo que los alimentos pasan por esta nueva vía y se evita gran parte del recorrido habitual.

Este tipo de cirugía se realiza como parte del tratamiento para la obesidad y puede ayudar a conseguir una pérdida de peso significativa. Gomita ha explicado que tomó la decisión de someterse a este procedimiento debido a los problemas que ha enfrentado a lo largo de su vida relacionados con su peso.

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Gomita se sometió a una cirugía para bajar de peso / Redes sociales

Gomita sufre complicaciones de salud antes de iniciar funciones en su circo

Araceli Ordaz, popularmente conocida como ‘Gomita’, enfrentó en 2026 una hernia de Petersen, una complicación que puede presentarse después de un bypass gástrico y que, en su caso, le provocó una obstrucción intestinal aguda que requirió una intervención médica de urgencia.

A través de su cuenta de TikTok, la influencer ha compartido que continúa enfrentando intensos dolores abdominales. En algunos de estos momentos, su madre ha optado por darle masajes con la intención de ayudarla a disminuir las molestias.

Ante esta situación, ‘Gomita’ también ha pedido a sus seguidores que oren por ella y por su salud.

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“Hoy me volví a poner mal de mis intestinos y me toca dar función. Les pido que me ayuden orando por mi salud intestinal.” Gomita

Gomita / Redes sociales

¿Qué dijo Gomita sobre su estado de salud actual?

La influencer ha compartido con su público que continúa enfrentando dolores constantes, aunque se mantiene firme con sus presentaciones en vivo.

Al respecto, en un video que compartió antes de una de sus funciones, Gomita se sinceró sobre el momento que atraviesa y reflexionó sobre cómo ha cambiado su manera de ver la vida a raíz de sus problemas de salud.

La influencer mencionó que, aunque su estómago ha respondido bien al bypass gástrico, sus intestinos parecen no hacerlo de la misma manera, situación que le provoca los intensos dolores abdominales. Incluso, confesó que ha llegado a pensar en la posibilidad de vivir cada día como si fuera el último, declaración que preocupó a sus seguidores.

“Mi estómaguito está reaccionando bien, mis intestinos son los que de repente están bien, de repente están mal. Pero se los juro que yo todos los días realmente los vivo como si fuera el último, soy una mujer que digo ‘tengo que vivir feliz’ porque yo no sé si con esto que me sucedió, pues me vaya en cualquier momento que no quiero que pase eso, pero no voy a negar que sí lo pienso. Yo disfruto todo.” Gomita

La mamá de Gomita recientemente habló acerca del estado de salud de su hija, y rompió en llanto al expresar su angustia.

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