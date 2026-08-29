Mamá de Gomita llora por la salud de su hija tras cirugía ¿complicaciones?: “El dolor de ver a mi hija así”

Para nadie es un secreto que los últimos meses no han sido nada fáciles para Araceli Ordaz, mejor conocida en la industria del espectáculo como ‘Gomita’, por las complicaciones médicas que sufrió tras una cirugía. Incluso lidió con el falso rumor sobre su presunta muerte.

Si bien ha mejorado con el paso del tiempo, recientemente su madre rompió en llanto y habló sobre el estado actual de su hija. ¿Qué dijo? Te contamos todos los detalles.

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Mamá de Gomita habla sobre la salud de su hija / Redes sociales

¿Qué le pasó a Araceli Ordaz ‘Gomita’ tras su cirugía?

A principios de 2026, Gomita compartió que se había sometido a una cirugía de emergencia. En un principio, no quiso dar muchos detalles y simplemente mencionó que su vida había estado en riesgo. A raíz de esto, se especuló, entre otras cosas, que todo había sido consecuencia del medicamento que tomaba para bajar de peso.

Con el tiempo, la influencer explicó que el suplemento no tuvo nada que ver. Indicó que había sufrido una obstrucción intestinal provocada por una hernia de Petersen, una complicación relacionada con una operación para bajar de peso a la que se sometió hace algunos años.

Hace poco, contó que, si bien está mucho mejor, aún lidia con ciertas complicaciones. Relató que esta situación ha afectado un poco sus presentaciones en el circo.

“La he sufrido un poquito ahorita que estoy con el circo, porque son muchas funciones, me llego a cansar bastante, y luego no salieron unos puntos. Se empezaron a marcar unas cosas moradas, y tuvieron que picar para sacar unos puntos que se quedaron enterrados. Ya me resigné, ya como quede”, manifestó.

También dejó claro que todo lo ocurrido había sido responsabilidad suya, por lo que pidió al público que no culpara a su médico: “Al final es una decisión que yo tomé, yo dije que sí al bypass. Si mi cuerpo reacciona de diferente manera, no es culpa del doctor”, puntualizó.

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Gomita se sometió a una cirugía en febrero / Redes sociales

Mamá de Gomita llora en plena transmisión en vivo por la salud de la influencer

Hace algunas horas, Elizabeth Campos, mamá de ‘Gomita’, compartió un video hablando sobre la salud de su hija. La señora, al borde de las lágrimas, se dijo muy orgullosa de la también conductora por cómo ha superado las complicaciones relacionadas con su cirugía.

Y es que mencionó que la famosa ha enfrentado dolores muy fuertes que, en ocasiones, la han orillado a cancelar las presentaciones de su circo.

“Quiero compartirles que estoy muy orgullosa de ella porque, a pesar de su dolor del día de hoy, si ustedes la hubieran visto, no se podía enderezar del dolor. No saben el dolor como madre de ver a mi hija así y recordar la escena del hospital. Para mí es muy fuerte. Quiero decirte que eres muy valiente, hija”. Mamá de Gomita

La señora le pidió a la gente que tuviera un poco más de empatía y dejara los malos comentarios de lado. También reiteró el gran dolor que sintió al ver a su hija al borde de la muerte.

“Como mamá, también me duele mucho ver a mi hija que, de repente, se pone mal, que hay cosas que no le caen bien. Mi hija trata de echarle muchas ganas. De verdad, la admiro demasiado”, concluyó.

@srachave Me duele en el alma ver a mi hija que hay veces que no se pueda enderezar del dolor @@GOMITA_OFICIAL ♬ sonido original - Chave

¿Qué dijo Gomita ante el llanto de su madre?

Como era de esperarse, el video de la mamá de Gomita se viralizó rápidamente y se llenó de comentarios, en su mayoría positivos. Incluso, la propia influencer le dedicó unas emotivas palabras.

La exconducta de ‘Sabadazo’ le agradeció por sus declaraciones y se dijo sumamente arrepentida por “todo lo malo que le hizo a su cuerpo”.

“Madre mía, te amo. Solo tú y yo sabemos cómo estoy, gracias por preocuparte por mí. Me duele verte así, mami, perdón por todo lo malo que hice con mi cuerpo”, expresó.

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