Charly López publica mensaje tras ser expuesto de abandonar a su madre: “El árbol genealógico también se poda”

Después de darte a conocer en TVNotas que Charly López aparentaba una buena vida, pero abandonó a su madre amputada, el exintegrante de Garibaldi rompió el silencio a través de sus redes con un contundente mensaje. ¡Te contamos los detalles!

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Charly López estaría distanciado de su mamá.

¿Qué dijo doña Elvia, mamá de Charly López, sobre el distanciamiento con su hijo?

En una entrevista con TVNotas, doña Elvia contó que el distanciamiento con Charly López no es reciente, pero se ha vuelto más complicado por las condiciones de salud que enfrenta. “El no me ha venido a ver, ni quiere saber nada de nosotros”, contó doña Elvía, y añadió:

“Él no me ha venido a ver, ni quiere saber nada de nosotros. Dice que si me voy a morir, pues que me muera, entonces. No sé cuál sea el problema. ¿Qué le habré hecho para que sea de esa forma?”. Doña Elvia, mamá de Charly López.

Pese a que el exintegrante de Garibaldi suele describir a su mamá como una ‘gran mujer’, doña Elvia aseguró que para el cantante y presentador la familia ya no existe. “Seguramente no es mi hijo. A lo mejor y no me he dado cuenta. No se enteró, pues que Dios lo bendiga”, expresó.

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Charly López estaría distanciado de su familia. / Agencia México

¿Cómo reaccionó Charly López ante las declaraciones de doña Elvia y sus hermanos?

A través de sus redes, Charly López compartió un contundente mensaje que parece ser la respuesta a las declaraciones de su mamá sobre el distanciamiento familiar. En sus historias de Instagram, colocó la imagen de un árbol acompañada por el texto:

“El árbol genealógico también se poda”. Charly López

Charly López rompe el silencio a través de Instagram. / IG: @charlylopezgar

Posteriormente, explicó las razones por las que es necesario ‘podar el árbol genealógico’; pese a no decirlo directamente, dejó entrever que busca proteger su paz mental, romper ciclos y elegir el bienestar sobre la obligación. De acuerdo con el texto, para lograr resultados, se debe poner distancia, definir límites claros y soltar la culpa.

Asimismo, junto a la publicación de una foto propia, colocó un mensaje en el que habló sobre la culpa y la importancia de soltarla: “No fue tu culpa haber confiado. No fue tu culpa haber amado de verdad. No fue tu culpa no haber visto antes lo que hoy parece tan evidente….”

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¿Cómo inició el distanciamiento entre Charly López y su familia?

De acuerdo con Nabila, nieta de Elvia y sobrina de Charly López, el distanciamiento familiar se detonó poco después de la pandemia en 2020, cuando el contacto se volvió inexistente: “La gente puede pensar: ‘Aquí quieren dinero’. No. Solo queremos una atención hacia mi abuela”.

Asimismo, detalló que otro de los factores que pueden contribuir al distanciamiento son los conflictos económicos, ya que una de las exparejas de Charly lo convenció de que su hermana y su mamá lo querían ver muerto; además, también acusó a su familia de robarle el ‘congo’ hace 15 años.

Aseguran que Charly López no tiene comunicación con su familia. / Redes sociales

Dichos señalamientos han sido desmentidos completamente por la familia, quienes aseguran que solo quieren que Charly López acompañe a su mamá, doña Elvia, quien tuvo que ser amputada a causa del pie diabético. Desde entonces, ha presentado problemas para caminar y permanece confinada en el segundo piso de su casa.

“No queremos que venga por nosotros, sino por su mamá. Charly, es tu mamá. Ven a verla”, expresó la familia en entrevista para TVNotas.

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Familia de Charly López piden que el exGaribaldi vea a su mamá.

Charly López tiene planes de buscar a su mamá tras conocer sus complicaciones de salud

En un encuentro con la prensa, Charly López también fue abordado con preguntas sobre las declaraciones que doña Elvia hizo a TVNotas. De acuerdo con el cantante, desconocía completamente las complicaciones de salud que enfrenta su mamá, por lo que no descarta ponerse en contacto con ella.

“La complicación no sabía esto, no tenía la menor idea, igual haré la llamada para ver cómo está. Yo no sabía quie estaba mal, no lo sabía porque los tengo bloqueados”, explicó López, quien aseguró que aunque no tiene una relación con su familia desde hace un tiempo, sí ha estado al pendiente de la salud de su mamá.

Finalmente, dejó claro que, aunque no considera que hayan abusado de él, cree que existe un punto en el que es importante poner límites, razón por la que ha decidido mantener una distancia con sus hermanos.

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