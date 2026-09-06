Diana Bracho: Su mamá se negó a darle un riñón a su hermano y ¡él murió! Salen a la luz detalles desgarradores

Diana Bracho fue invitada al pódcast de Yordi Rosado, donde compartió anécdotas curiosas y detalles muy personales de su trayectoria y vida.

Durante la entrevista, la actriz abrió su corazón y recordó algunos de los episodios más difíciles que enfrentó en su vida, entre ellos el abandono de su mamá y la enfermedad de su hermano, quien lamentablemente murió a causa de este padecimiento.

Al respecto, Diana habló sobre cómo quedó a cargo de su hermano durante ese proceso y reveló una dolorosa experiencia familiar que terminó cambiando el rumbo de su vida.

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Diana Bracho / Captura de pantalla

¿Qué enfermedad tenía el hermano de Diana Bracho y cómo fue que ella lo cuidó?

Diana Bracho contó que su hermano Jorge, a quien describió como “el que más adoraba”, padecía insuficiencia renal, una enfermedad que deterioró rápidamente su estado de salud.

La actriz explicó que estuvo a cargo de él durante los tres años que duró su enfermedad. Durante ese tiempo, los médicos les informaron que Jorge necesitaba un trasplante de riñón para poder continuar con su tratamiento.

Diana no pudo convertirse en donadora, ya que anteriormente había tenido un tumor que le impedía donar. Ante esta situación, la familia consideró que su mamá podría ser la donadora de riñón para Jorge.

“Mi hermano al que yo a doraba, tuvo insuficiencia renal... Estuvo enfermo tres años, yo me hice cargo de él ‘de pe a pa’... Necesitaba un riñon, yo no le podía dar porque había tenido una especie de tumor en un ovario (...) Mi mamá vino, estaba en Los Ángeles, le hicieron todos los análisis y le dijeron que era perfecta donadora.” Diana Bracho

Sin embargo, la alegría para ellos duró poco, ya que de última hora, la mamá de la actriz se negó a donar su riñón.

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Diana Bracho / @AlexIsunza/TVNOTAS

¿Por qué la mamá de Diana Bracho se negó a donarle un riñón a su hijo?

Un día antes de la cirugía de trasplante, Diana habló por teléfono con su mamá, quien le comunicó que estaba de camino a Los Ángeles, pues tenía miedo de donar su riñón.

La actriz tuvo que encontrar la manera de manejar la situación con su hermano, ya que sabía que se trataba de una noticia que podría provocarle un fuerte golpe emocional.

Por fortuna, los médicos consiguieron un riñón para Jorge; sin embargo, esta vez fue él quien rechazó el trasplante, pues la negativa de su mamá a convertirse en su donadora le había afectado considerablemente.

“Un día antes de la operación, me habla mi mamá y me dice ‘estoy en el aeropuerto, me voy a Los Ángeles, es que no puedo darle el riñón, porque tengo mucho miedo’ (...) Ya tenemos el riñón para Jorge, pero él dijo ‘no, no quiero'; estaba tan deprimido de lo que había pasado con mamá, que ya no quiso vivir.” Diana Bracho

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¿Qué pasó con el hermano de Diana Bracho después de que su mamá rechazó donarle el riñón?

Según cuenta la actriz, después de que su hermano se negara a recibir el riñón, falleció seis meses después, a los 33 años.

La actriz no ocultó su tristeza y dolor al recordar esa anécdota, y se limitó a decir que “fue tremendo.”

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