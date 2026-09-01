¡Ex de la Güereja al borde de la muerte! Después de 20 años de no verlos, ¡suplica el apoyo de sus hijos!

Desafortunadamente, Ismael Morfín, de 64 años, ex de ‘la Güereja’, atraviesa graves problemas de salud, luego de sufrir una embolia. Un amigo cercano al actor nos cuenta cómo se encuentra.

“Hace 3 años, Ismael enfermó muy fuerte de COVID. Estaba muy mal. A raíz de eso quedó muy afectado de los pulmones y necesita oxígeno desde entonces. Hace unos días, comenzó con una tos crónica que no le permitía respirar bien, por lo que fue hospitalizado. Posteriormente, le dio una embolia. Se le hizo un coágulo en el cerebro, y ahora tiene el lado izquierdo del cuerpo paralizado y no habla bien”, reveló.

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Él es Ismael Morfín, la expareja de ‘la Güereja’ / Redes sociales y Archivo TVNotas

El estado de salud de Ismael Morfín, expareja de María Elena Saldaña ‘la Güereja’

Nos compartió que Morfín necesita cuidados especiales: “Está consiente, en terapia intermedia, pero no nos pueden dar más información al respecto, por no ser familiares directos. Lo único que sé es que tiene afectado un pulmón y requiere oxígeno. Por el coagulo, necesita cuidados especiales, porque si no se le atiende, se puede complicar todo. Hasta el momento, no sé si el hospital ya haya contactado a los familiares”.

Señaló que Ismael está desesperado y ya quiere dejar el hospital: “Ya desea irse de ahí. Le gustaría estar en su cuarto, porque vive en un cuartito por el centro, pero todavía no puede irse. De hecho, también están al pendiente otros amigos; lo hemos ayudado en todo”.

El exesposo de ‘la Güereja’ estaría muy enfermo / Redes sociales y Archivo TVNotas

¿Por qué Ismael Morfín, expareja de María Elena Saldaña ‘la Güereja’, no habla con sus hijos?

Recordemos que Ismael se casó en 1995 con la actriz y comediante María Elena Saldaña, ‘la Güereja’, y tuvieron 2 hijos: María Belén y Felipe. La pareja se separó en 2003, hasta el momento se desconocen los motivos, y desde entonces están distanciados. Él no tiene contacto alguno con la actriz ni con sus hijos.

Cuestionamos al amigo si sabía algo sobre la relación entre Ismael, María Elena Saldaña y sus hijos, y nos dijo: “Mira, somos muy amigos, pero de cuestiones personales jamás quiso platicarme mucho. Solo me ha contado que extraña a sus hijos y que los ama, pero luego luego cambia la conversación”.

Al parecer, ahora que se encuentra en esta delicada situación, más que nunca desearía reencontrarse con sus hijos y tener su apoyo. El amigo del histrión, con quien trabajó muchos años, nos revela cómo comenzó su amistad.

“Yo lo conocí cuando daba clases en la academia de actuación, en Parque Residencial Coacalco, en 2002. Me tuve que ir a San Luis Potosí ese año porque me salió una gran oportunidad de trabajo. Con la mudanza y todo eso le perdí la pista, hasta hace 6 años que volvimos a hablar y desde entonces continuamos en contacto”. Fuente a TVNotas

Asegura que en una llamada, Ismael le confesó que atravesaba por una complicada situación personal y laboral: “Le marqué y estuvimos platicando mucho tiempo. Me dijo que estaba solo, que no tenía a nadie, que le iba mal en el trabajo debido a que no tenía llamados y le dije: ‘¿Por qué no te vienes para San Luis Potosí?’, y decidió hacerlo en octubre de 2020”, relató.

Finalmente, nos dijo que Ismael, gracias a su experiencia, “encontró trabajo en la Casa de Cultura. Ahí daba clases de baile y actuación. También estaba en una galería de arte como guía”.

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Los hijos de ‘la Güereja’ no han visto a su padre en más de dos décadas / Redes sociales y Archivo TVNotas

¿Cuándo se casaron María Elena Saldaña ‘la Güereja’ e Ismael Morfín?

Se conocieron en 1989, cuando ambos trabajaban en una academia de actuación. Se casaron en 1995 y posteriormente tuvieron 2 hijos: María Belén y Felipe, hoy de 28 y 25 años, respectivamente.

hoy de 28 y 25 años, respectivamente. En 2003, tras separarse, la actriz reveló: “Ya teníamos muchos problemas que afectaban emocionalmente a mis pequeños”. Desde entonces no se les ha vuelto a ver juntos.

Desde entonces no se les ha vuelto a ver juntos. En 2021, cuando Felipe tuvo un accidente en Morelos, donde chocó con 3 coches estacionados, el actor reapareció, tras 18 años de no ver a su hijo, y le pidió reencontrarse, pero no sucedió.

En entrevista, él nos dijo: “No supe ni para dónde correr a ayudarlo. Desde hace 18 años no sé dónde encontrar a mis hijos, pues cuando me separé de la señora me dijo que no podía acercarme a ellos”

¿Quiénes son María Elena Saldaña ‘la Güereja’ e Ismael Morfín?

Este es el perfil de María Elena Saldaña ‘la Güereja’:

Comenzó su carrera a mediados de los años 80 en el programa Más aprisa con la risa. Luego hizo: Cosas de casados, Salón de belleza, Mi secretaria, Las solteras del 2, La Güereja y algo más, Guëreja de mi vida, Va de nuez en cuando, La clínica, Tal para cual, Oríllese a la orilla y actualmente está en Más vale sola.

Participó en ¿Quién es la máscara?, con el personaje de “Ricardilla”.

En teatro, estuvo en las exitosas puestas Spamalot y Qué plantón.

En cine, la hemos visto en: La lotería, Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando y El taxista caliente.

Este es el perfil de Ismael Morfín:

Como actor, trabajó en algunas producciones como La Güereja y algo más, y en las telenovelas La madrastra y Soy tu dueña.

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