Mamá de Alicia Villarreal estaría grave de salud, revela Arturo Carmona. ¿La hospitalizaron? Esto dijo

En medio del júbilo por el embarazo de su hija, Melenie Carmona, la cantante Alicia Villarreal estaría pasando por momentos complicados. Y es que recientemente se dio a conocer que, presuntamente, la madre de la llamada ‘Güerita consentida’ tendría problemas de salud. Esto se sabe.

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Mamá de Alicia Villarreal estaría grave de salud / Redes sociales

Arturo Carmona habla sobre el estado de salud de su exsuegra, la mamá de Alicia Villarreal

Como se sabe, Arturo Carmona y Alicia Villarreal se casaron en la época de los 90. Se divorciaron en 2001 en medio de rumores de supuesta infidelidad por parte de él. De su unión, nació su hija, Melenie Carmona, quien hace poco confirmó que sería madre.

Pese a todos los altibajos que tuvieron tras la separación, han tratado de mantener una relación cordial por el bien de Melenie. En múltiples ocasiones, Arturo ha expresado la admiración que siente por su ex.

Hace poco, tuvo una conversación con la prensa en la que se abordó el tema del embarazo de su hija. Durante la plática, se le cuestionó por qué la cantante no ha hecho comentarios sobre el asunto. En respuesta, el actor indicó que su ex estaba pasando por momentos complicados.

“Está su mamá enferma también. La mamá de Alicia está un poquito delicada. Entonces tiene muchas cosas en la cabeza”. Arturo Carmona

No quiso dar detalles sobre la situación y solo se limitó a decir que Melenie está apoyando mucho a la cantante en estos momentos tan complicados. Hasta el momento, Villarreal no ha confirmado ni desmentido esta información.

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¿Quién es la mamá de Alicia Villarreal?

La mamá de Alicia Villarreal se llama Martha Esparza. No pertenece al mundo del entretenimiento, por lo que muy poca información se sabe sobre ella. En diversas entrevistas, la cantante ha referido que su madre ha sido el mayor apoyo que ha tenido, tanto en su carrera artística como en el ámbito personal.

Ha mencionado que la señora Martha es ama de casa y que siempre fue muy estricta: “Claro, porque, imagínate, aplacar a tanto huerco… Mi padre era regañón, pero más amoroso. No fuimos golpeados, aunque luego sí nos castigaban”, declaró hace algunos años.

En su momento, Alicia relató que Esparza perdió a su madre cuando era muy joven. De acuerdo con la celebridad, su abuela falleció joven tras haber sufrido violencia.

“Tener en mi mente a mi abuela Socorro, ella es la mamá de mi mamá. A ella le quitaron la vida a los 25 años dejando una bebé de 15 días... Dejó una bebé de 15 días, a mi abuela le dieron un balazo, su pareja, murió desangrada”, narró.

Ella es la mamá de Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Alicia Villarreal ante el embarazo de su hija, Melenie Carmona?

En un video reciente para redes sociales, Melenie Carmona reveló la reacción que su madre, Alicia Villarreal, tuvo al enterarse de que sería abuela. Según su testimonio, la cantante hasta lloró de la alegría.

“Siento que me ha ganado la emoción. A mi mamá igual. Estábamos en casa de mi mamá, un domingo. Fue ahí cuando también les dije a mis hermanos. Estábamos en la sala, pongo a grabar mi teléfono y yo así como de: ‘Les tengo que decir algo… Estoy embarazada’. Mi mamá empezó grite y grite. (Mi hermano) Se paró y dijo: ‘¿Cómo?’. Muy eufóricos todos. Ahí tenía días que me había enterado”, indicó.

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