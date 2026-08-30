Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, revela por qué mantuvo oculto su embarazo: “Ya quería decirles”

Desde hace algunos meses, se venía diciendo que Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, estaba embarazada. Si bien su padre, Arturo Carmona, ya había dicho que estaba feliz con la idea de ser abuelo, la creadora de contenido no había mencionado nada, por lo que al principio se trató el tema como un simple rumor.

No fue hasta hace algunos días que la primogénita de la llamada ‘Güerita consentida’ lo confirmó, generando mucha emoción entre sus fanáticos. Tras esto, la joven se sincera y no solo revela la reacción de sus familiares, sino que también cuenta por qué no dijo nada en un principio. Te contamos los detalles.

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Hija de Alicia Villarreal confirma que está embarazada / Redes sociales

¿Cómo confirmó Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, que estaba embarazada?

En junio, una fuente anónima contó a TVNotas que, presuntamente, Arturo Carmona estaba muy molesto por la noticia del embarazo de Melenie Carmona. Según dijo, culparía de todo a Alicia Villarreal y al novio de esta, Cibad Hernández.

Por otra parte, la fuente también mencionó que, supuestamente, Melenie estaba muy molesta con Hernández, ya que, al parecer, él se encargó de difundir la noticia a diversos medios de comunicación.

En aquel entonces, surgieron muchas dudas sobre la veracidad del asunto. Y es que la joven no había querido dar declaraciones y solo hacía bromas en torno a todo esto. En tanto que sus allegados tampoco daban una respuesta clara.

No fue hasta el pasado 27 de agosto que las dudas fueron despejadas. La propia creadora de contenido compartió una fotografía en la que se le ve la pancita. En el post, puso el siguiente mensaje:

“El secreto que ya no es tan secreto”. Melenie Carmona

De acuerdo con una amiga de Cruz ‘N’, quien es expadrastro de Melenie, este le habría comentado que, al parecer, la joven estaría en espera de una niña: “Yo quería saber cómo estaba el abuelito Cruz ante toda esta situación y me cuenta que desde hace tiempo ya compró regalos especiales para la niña”, indicó.

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En junio, se filtró que Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, estaba embarazada / Redes sociales

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, rompe el silencio sobre su embarazo

Hace algunas horas, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, compartió un video en redes sociales hablando de su embarazo. Comenzó explicando por qué hubo tanto hermetismo sobre el tema. Mencionó que sus seres queridos lo supieron todo desde un principio y que quería mantenerlo en secreto para el público el mayor tiempo posible para evitar la polémica.

No obstante, dijo que ahora estaba en una etapa más resiliente y con ganas de “decirle a todo mundo”. Y es que dejó claro que su bebé fue totalmente planeado.

“No lo estaba escondiendo. Varios de ustedes me toparon en la calle y me preguntaban y yo les decía que sí. No era como un secreto, pero obviamente no quería que se hiciera noticia o viral. Siento que el embarazo es algo tan privado, tan personal y tan bonito que quería yo vivirlo en la intimidad con mi pareja y con mis seres queridos cercanos. Lo más posible, nuestra burbujita”. Melenie Carmona

Añadió que también sus médicos le recomendaron no comentar nada hasta pasados los primeros tres meses “por cualquier cosa” que pudiera pasar.

“Yo he tenido un embarazo increíble, pero por mi paz mental, por mi pareja, o sea, como que yo no quería tantos comentarios y tantas energías. Me sentía muy vulnerable al principio… ahorita estoy en una posición como que ya no me importa”, resaltó.

¿Cómo reaccionó Alicia Villarreal ante el embarazo de su hija, Melenie Carmona?

Durante su video, Melenie Carmona relató cómo fue la reacción de sus seres queridos, principalmente la de sus padres, Alicia Villarreal y Arturo Carmona, ante la noticia de su embarazo. Aseguró que todos estaban muy felices por ella.

De acuerdo con la joven, su padre se enteró mediante una llamada telefónica. Indicó que él hasta se puso a llorar en cuanto supo que se convertiría en abuelo: “Se le empezó a cortar la voz y dijo: ‘Mi niña, pero ¿cómo? Me haces muy feliz’. Me dice que se fue a un rincón para que nadie lo viera llorar”, mencionó.

La postura de Cruz ‘N’, su expadrastro, fue muy similar. Contó que estaban en un restaurante de comida japonesa cuando le dio la noticia: “Le salieron lágrimas”, señaló.

En cuanto a su mamá, Alicia Villarreal, con quien ha tenido algunas diferencias por la relación que tiene con Cibad Hernández, esta expresó estar muy contenta.

“Siento que me ha ganado la emoción. A mi mamá igual. Estábamos en casa de mi mamá, un domingo. Fue ahí cuando también les dije a mis hermanos. Estábamos en la sala, pongo a grabar mi teléfono y yo así como de: ‘Les tengo que decir algo… Estoy embarazada’. Mi mamá empezó grite y grite. (Mi hermano) Se paró y dijo: ‘¿Cómo?’. Muy eufóricos todos. Ahí tenía días que me había enterado”. Melenie Carmona

Finalizó prometiendo que próximamente subirá videos explicando cómo se enteró de la noticia y cómo pudo embarazarse pese a tener síndrome de ovario poliquístico.

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