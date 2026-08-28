Cruz Martínez HABLA DE MÁS y habría revelado el género del bebé de Melenie Carmona, ¿niño o niña? FOTO

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, encendió las redes sociales luego de confirmar su embarazo con una fotografía en la que presumió su pancita.

Después de la sorpresiva revelación, Cruz Martínez, exesposo de Alicia Villarreal y quien fuera padrastro de Melenie, reaccionó a la noticia y, tal vez por la emoción, habría cometido un pequeño descuido al revelar el género del bebé. ¿Cómo fue el error? En TVNotas te contamos.

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Melenie Carmona / IG: @meleniecarmona

¿Cómo anunció Melenie Carmona que está embarazada?

Días después de que se difundiera un video en el que Melenie Carmona apareció disfrutando de una fiesta y los usuarios comenzaron a señalar que su silueta había cambiado, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona finalmente confirmó la noticia.

A través de una foto en Instagram, Melenie presumió su pancita y acompañó la imagen con el mensaje: “El secreto ya no era tan secreto”. La publicación de inmediato desató emoción entre sus seguidores y colegas, quienes inundaron los comentarios con felicitaciones por esta nueva etapa.

Los rumores de un embarazo ya existían desde hace algunas semanas, cuando en TVNotas te contamos que el ahora abuelo, Arturo Carmona, no estaba contento con la noticia, según una fuente anónima.

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¿Cómo reaccionó Cruz Martínez al embarazo de Melanie Carmona?

El exintegrante de Kumbia Kings ha sido una persona importante en la vida de Melenie, pues convivió con ella durante casi 20 años, a lo largo del matrimonio que mantuvo con su madre, Alicia Villarreal.

En cuanto se dio a conocer la noticia del embarazo, Cruz Martínez no tardó en reaccionar y reposteó la publicación de Melenie en sus historias de Instagram. Junto a la fotografía, le dedicó un mensaje de felicitación y le aseguró que será “la mejor mamá del mundo”.

“Felicidades!! Vas a ser la mejor mamá!! Te amo, bebita!” Cruz Martínez

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Cruz Martínez en Instagram / Instagram

¿Cruz Martínez reveló por error el género del bebé de Melanie Carmona?

Los rumores sobre el género del bebé de Melenie Carmona comenzaron después de que la influencer de espectáculos ‘Chamonic’ asegurara que la joven estaría esperando una niña. “Melenie Carmona sí está embarazada y me dicen que tendrá una niña”, escribió en redes sociales.

Ahora, esa versión tomó mayor fuerza luego de que, en el programa ‘¡Siéntese quien pueda!’, la presentadora Kerly Ruiz revelara que pudo hablar con Cruz Martínez para conocer su reacción ante el embarazo de su hijastra.

De acuerdo con Kerly, el músico presuntamente le habría contado que ya compró algunos regalos para la bebé y se refirió a ella como “la niña”, comentario que alimentó las especulaciones sobre que Melenie estaría esperando una hija.

“Yo quería saber cómo estaba el abuelito Cruz Martínez ante toda esta situación y me cuenta que desde hace tiempo ya compró regalos especiales para la niña” Kerly Ruiz

Sin embargo, hasta el momento, Melenie Carmona no ha revelado oficialmente cuál es el sexo de su bebé.

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