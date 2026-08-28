Michelle Galván revela que sufre DEPRESIÓN tras dar a luz, ¿se arrepiente de ser mamá? “La siento”

A pocas semanas del nacimiento de su segundo bebé, Michelle Galván se sinceró sobre el proceso que ha vivido durante esta nueva etapa de la maternidad y lo duro que ha sido para ella.

La conductora abrió su corazón con sus seguidores para compartir cómo la llegada de su hijo ha impactado en su salud mental y cómo ha enfrentado los sentimientos que han surgido durante este periodo. ¿Cómo lo comunicó? Te contamos.

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Michelle Galván y Andrés Asion / Instagram

¿Cómo anunció Michelle Galván, conductora de Primer impacto, el nacimiento de su bebé?

Desde el 7 de agosto, la conductora documentó gran parte del proceso desde un día antes del nacimiento. A través de sus historias de Instagram, mostró el momento en que se dirigía al hospital acompañada de su pareja, Andrés Asion, y parte de su familia, dejando ver la emoción y los nervios por conocer al nuevo integrante.

Horas después, a través de una publicación conjunta de ‘Primer impacto’, programa que conduce, Univision y las cuentas personales de la pareja, se confirmó que, !el bebé ya estaba en brazos de su mamá! La publicación estuvo acompañada de una tierna foto del primer abrazo entre Michelle y su pequeño.

Tras anunciar la llegada de su bebé, la periodista también compartió una tierna imagen familiar. Michelle Galván destacó un detalle que consideró muy significativo: su pequeño nació el día 8, del mes 8 y a las 8:44 de la mañana, ¡una coincidencia que hizo todavía más especial su llegada!

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Michelle Galván y su pareja / Revista People

¿Cuántos hijos tiene Michelle Galván?

Después del nacimiento de su bebé los primeros días de agosto, Michelle Galván se convirtió en mamá por segunda vez.

La primogénita de la periodista nació en julio del 2020, como fruto de su matrimonio con su expareja, Fernando Guajardo.

Michelle Galván / Instagram

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¿Michelle Galván se arrepiente de ser madre? Habla de su depresión posparto

A través de una publicación en Instagram, Michelle Galván compartió que está atravesando por una depresión posparto. La conductora explicó que, aunque se siente plena con su maternidad, los cambios físicos y emocionales que ha experimentado durante esta etapa también le han provocado sentimientos de “tristeza y culpa”.

“Por años hablé de la ‘depresión posparto’. Hoy la siento, la vivo y la entiendo... La mastitis, la culpa, la tristeza y los retos de la cesárea me recordaron que la maternidad no siempre se vive como la imaginamos… y eso no nos hace menos mamás.” Michelle Galván

La publicación la realizó a manera de reflexión y con el objetivo de hacer un llamado a las mujeres que atraviesan por un proceso similar a no guardar silencio y externar lo que sienten. Michelle también buscó compartir su propia experiencia y perspectiva, por lo que dejó claro que en ningún momento se trata de un arrepentimiento por haber sido madre.

Finalmente, la conductora agradeció a su pareja, Andrés Asion, por acompañarla, apoyarla y sostenerla durante este difícil proceso que enfrenta tras el nacimiento de su segundo hijo.

“Las entiendo, las abrazo fuerte y quiero recordarles que no están solas... Y gracias a nuestras parejas, a esos papás extraordinarios que están presentes, que sostienen, acompañan...” Michelle Galván

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