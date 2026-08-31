Así se enteró Alicia Villarreal del embarazo de su hija Melenie Carmona, tras presuntas diferencias: ¿Enojada?

Los rumores de embarazo de Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, se confirmaron por fin hace unos días, luego de que la joven lo revelara a sus seguidores. Ahora, ha trascendido la reacción de la “Güerita consentida”. ¿Cómo reaccionó?

Alicia Villarreal reacciona al embarazo de su hija Melenie / Redes sociales

¿Cómo anunció Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, que está embarazada?

Luego de que hace unas semanas rumores señalaran que Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, estuviera esperando un bebé, las especulaciones por fin terminaron el fin de semana pasado.

Días después de que circulara un video en el que Melenie Carmona aparecía disfrutando de una celebración, varios usuarios de redes sociales comenzaron a notar un cambio en su figura y señalaron que podría estar embarazada. Posteriormente, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona confirmó la noticia.

La joven compartió una fotografía en la que dejó ver su pancita de embarazo y acompañó la imagen con la frase: “ El secreto ya no era tan secreto ”. La publicación rápidamente generó reacciones y varias felicitaciones.

Te puede interesar: Cruz N, tras la muerte de su madre, reacciona a los rumores de embarazo de Melenie Carmona, ¿lo confirma?

Melenie Carmona confirma embarazo. / RS

¿Cómo reaccionó Alicia Villarreal al enterarse del embarazo de su hija Melenie Carmona?

En un video compartido en sus redes sociales, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, relató el momento en el que le dio la noticia de su embarazo a parte de su familia.

Según su testimonio, el momento surgió cuando colocó su celular a manera de poder “grabar todo”, eso generó sospechas y aseguró que sus hermanos y su madre se encontraban presentes. Así reaccionó la “Güerita consentida":

Estábamos en la sala y yo pongo a grabar mi teléfono y así como que ‘oigan, les tengo que decir algo, de que, estoy embarazada’ y mi mamá '¡Ahhh!’ Empezó grite y grite. Melenie Carmona

Sus hermanos también mostraron su emoción a la noticia, reaccionando “eufóricos”. De hecho, Melenie también contó que eso sucedió apenas días después de que ella se enterara, por lo que sus posibles diferencias habrían quedado atrás.

Lee: ¿Melenie Carmona confirma embarazo? Aparece con pancita y aseguran: “Tendrá una niña”

@famososunivision "OMG!" 😱 Melenie Carmona revela cuál fue la reacción de su mamá, Alicia Villarreal, al enterarse de su embarazo. 😯🤰❤️ MelenieCarmona AliciaVillarreal Embarazo reacción revela abuelita güeritaconsentida hermanos Viral lifestyle famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas noticias últimahora ♬ Days Like This - Dennis Korn

¿Por qué Melenie Carmona y Alicia Villarreal presuntamente estaban peleadas?

La relación entre Alicia Villarreal y Melenie Carmona ha estado rodeada de polémica desde que la cantante hizo pública su relación con Cibad Hernández, apenas unos meses después de que su madre denunciara a Cruz ‘N’ por presunta violencia doméstica.

En aquel momento, Melenie Carmona habría manifestado su molestia con su ella debido a que consideró que su nuevo romance se dio a conocer demasiado pronto. Tras esta situación, comenzaron a surgir señales de un posible distanciamiento entre ambas.

Después de que trascendiera el supuesto enojo de Melenie con Alicia, surgieron rumores que apuntaban a que su relación atravesaba un momento complicado. Sin embargo, una publicación el Día de las Madres llamó la atención, pues la intérprete apareció acompañada de sus hijos, una presunta señal que mostraba su vínculo familiar.

Aunque las diferencias entre Alicia y Melenie despertaron especulaciones sobre el estado de su relación, ahora parece que todo eso está en el pasado.

Tal vez te interese: Hija de Alicia Villarreal rompe el silencio sobre su relación actual con la cantante, ¿hubo reconciliación?