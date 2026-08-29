¿Hijo de Yahir haría contenido exclusivo con Sabrina Sabrok? Ella ¿le echó una manita? VIDEO

La decisión de Tristán Othon, hijo mayor del cantante Yahir, de incursionar en la industria del entretenimiento exclusivo generó diversas reacciones, tanto la de su padre, como la de Sabrina Sabrok, quien ¡le echó una mano! ¿Colaboración? ¡Un video lo dice todo!

Tristán, hijo de Yahir, quería vender contenido para adultos / Redes sociales

¿Tristán Othón, hijo de Yahir, quería vender contenido exclusivo?

Fue aproximadamente en el 2021 cuando empezó a viralizarse que Tristán Othón, hijo de Yahir, había comenzado su carrera el contenido exclusivo.

A pesar de haber sufrido la filtración de uno de sus videos, Tristán se mostró entusiasta en aquel momento para continuar subiendo ese tipo de contenidos a plataformas especializadas.

Yahir decidió alzar la voz en ese año, enojado y triste por el rumbo que había tomado su hijo, incluyendo también sus adicciones:

La verdad parece que estoy viviendo una pesadilla, tenemos muchísimo tiempo en una guerra contra las adicciones, mi hijo está en una recaída muy fuerte después de estar en varios centros de rehabilitación, y es muy triste enterarme que ese problema de adicción lo está llevando a hacer cosas tan fuertes. Yahir

A partir de ahí la relación entre Yahir y Tristán tuvo sus fricciones, llegando a mantener una clara distancia que generó un amplio debate en redes sociales.

Te puede interesar: ¿Estrena novia? Hijo de Yahir se deja ver con misteriosa mujer tras romper con su novio

Tristan y Yahir tuvieron distanciamiento / Redes sociales

¿Por qué Sabrina Sabrok apoyó a Tristán, hijo de Yahir, para vender contenido exclusivo?

Durante una entrevista en el programa Chisme no like en 2021, Sabrina Sabrok se refirió a la situación de Tristán, hijo de Yahir. La intérprete consideró que el joven no debería sentirse obligado a pedir autorización para desarrollar su carrera si ya cuenta con la edad suficiente para tomar sus propias decisiones:

El mensaje que le daría es que no le pida permiso a su papá, si ya es mayor de edad y no depende económicamente de él. (...) Que siga haciendo sus cosas, lo tiene que hacer porque es lo que le gusta y si no el día de mañana se va a arrepentir. Sabrina Sabrok

La también modelo señaló que renunciar a un proyecto personal únicamente para satisfacer las expectativas de otros puede provocar arrepentimiento con el paso del tiempo. Por ello, consideró importante que Tristán sea fiel a lo que desea hacer:

Cuando uno ya es grande puede decidir por sí mismo y hacer lo que quiera, le guste o no a los padres, a la pareja, a los amigos… a quien sea; o no se logra la felicidad. Sabrina Sabrok

Sus declaraciones fueron bien recibidas por unos, pero muy criticadas por otros. Cabe señalar que el hijo de Yahir aseguró haber estado “a punto de morir”, en una batalla contra las adicciones. ¡Pero no hubo colaboración con Sabrina! Ella solo lo apoyó en cuanto a su decisión.

Lee: Yahir confiesa enfermedad que afecta su paso por La casa de los famosos México: “Hace un mes me lo descubrieron”

¿Cómo es la relación actual entre Yahir y su hijo Tristán?

La relación entre Yahir y su hijo mayor, Tristán, no siempre fue tan cercana como la que actualmente muestran públicamente. A lo largo de los años, padre e hijo atravesaron momentos complicados, una situación de la que el propio cantante ha hablado en diferentes entrevistas.

Yahir se convirtió en padre a los 18 años, antes de alcanzar la fama tras su participación en La academia. Con el paso del tiempo, su paternidad también estuvo rodeada de polémica, debido a que se hizo evidente que su relación con Tristán atravesaba una etapa de distanciamiento.

Uno de los factores que afectó el vínculo fueron los problemas de adicción que enfrentó el joven. Yahir buscó ayudarlo en distintas ocasiones, aunque el proceso no siempre tuvo los resultados esperados. A pesar de las dificultades, con el paso de los años ambos lograron acercarse nuevamente y reconstruir su relación.

Tal vez te interese: Yahir habla sobre la difícil etapa de su hijo Tristán Othón, ¿volvió a las adicciones? “Todos tenemos recaída”