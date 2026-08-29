¡Yuridia traicionada por su mejor amiga! Confiesa que se distanciaron por su esposo, Matías Aranda, ¿infidelidad?

Sin duda alguna, Yuridia y Matías Aranda han construido uno de los matrimonios más sólidos de la industria musical. Lograron construir una relación de 17 años con dos hijos en común.

Es por ello que muchos se sorprendieron cuando la cantante contó que, en su momento, se distanció de su mejor amiga por su marido. ¿Qué pasó? ¿Es famosa? Aquí te contamos.

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Yuridia y su esposo, Matías Aranda, han pasado por muchos altibajos / Redes sociales

Yuridia revela por qué se peleó con su mejor amiga, ¡por su esposo!

A través de un video para redes sociales, Yuridia contó que, en su momento, tenía una mejor amiga que la “traicionó”. De acuerdo con su relato, esta persona conocía a una mujer que estaba enamorada de su esposo. Durante uno de sus altibajos, su “amiga” quiso presentar a la chica en cuestión a Matías.

Admitió que enterarse de esto fue muy doloroso, ya que era muy unida a su amiga, ¡cuya identidad no fue revelada! Contó que hacían muchas cosas juntas y la llegó a considerar una hermana.

“Esa amiga tenía una amiga que yo no conocía que le gustaba el Mati. Entonces, mi mejor amiga los quiso presentar. Esa amiga era muy top, o sea, me reía mucho (con ella), salíamos, comíamos, bebíamos. Andaba queriendo presentarle a su otra amiga, al Mati”. Yuridia

Con el tiempo, intentó reconciliarse con su amiga. No obstante, sintió que las cosas ya no eran iguales, por lo que prefirió alejarse de ella por completo.

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¿Novia de Yahir estaba enamorada del esposo de Yuridia?

Aunque Yuridia no quiso decir nombres, los internautas no dudaron en hacer teorías sobre la identidad de la mujer que, presuntamente, estaba enamorada de Matías Aranda, esposo de la exparticipante de ‘La Academia’.

El único detalle que la cantante dio sobre la identidad de la que quería ser la “manzana de la discordia” en su relación es que al final terminó “casada” con el ex de su “mejor amiga”.

Los fans recordaron que, en el pasado, la famosa solía hacer muchas transmisiones con una chica llamada Claudia, quien era muy amiga de Cristina Lliteras, la pareja actual de Yahir. Muchos señalaron que Claudia presuntamente llegó a estar con el actual habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’ en el pasado.

Se desconoce si la especulación es cierta. Sin embargo, algunos usuarios han recalcado que la intérprete de ‘Qué agonía’ ya no hace duetos con su excompañero de reality. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha querido aclarar esta situación.

Ella es Cristina Lliteras, la novia de Yahir / Redes sociales

¿Cómo comenzó la relación entre Yuridia y su esposo, Matías Aranda?

Yuridia y Matías Aranda se conocieron en 2009, durante su participación en ‘La Academia’. Empezaron a salir al poco tiempo. Sin embargo, tuvieron varios altibajos y pausaron su romance en algunas ocasiones.

En 2016, se reconciliaron definitivamente. Con el tiempo, él pasó a ser su mánager y todo parecía estar bien entre ellos. En aquel entonces, dijeron no tener planes de casarse.

Pese a lo dicho, se casaron por lo civil a finales de 2019, en un jardín ubicado en Tepoztlán, Morelos. Al festejo asistieron familiares y amigos muy cercanos. Los esposos compartieron la noticia mediante sus redes sociales.

Tienen dos hijos en común; el primero nació en 2023 y el segundo en 2025. La cantante también tiene otro hijo de su relación con el exacadémico Edgar Guerrero. Los cinco han construido una hermosa familia.

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