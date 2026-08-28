¿Yuridia acosada en su domicilio? La cantante asegura que la esperaban en la entrada de su casa: “Tengo bebés”

La querida cantante mexicana, Yuridia, vivió un tenso momento en su domicilio, razón por la que compartió un mensaje en redes sociales, haciendo un llamado a internautas que la busquen. La intérprete se dijo preocupada por su familia. ¿Están en peligro?

Yuridia lanza preocupante mensaje a sus seguidores / FB: Yuridia Flores

¿Cuál fue el preocupante momento que vivió Yuridia en su domicilio?

Todo se derivó a partir de una historia en Instagram, en la que Yuridia, para muchos la verdadera ganadora de La academia, relató que alguien se presentó afuera de su domicilio para esperarla.

Aunque no reveló la identidad de la persona ni aclaró si se trataba de un fanático o de alguien perteneciente a la prensa, sí dejó claro que la experiencia la hizo sentir incómoda y preocupada:

Hoy estuvo alguien esperándome afuera y si eso vuelve a pasar no daré ni fotos, no saludo, ni explicación. Yuridia

Yuridia no es la primera cantante que sufre un problema de este tipo, Taylor Swift ha estado también en constante preocupación tras el “avistamiento” de un seguidor en su casa de Nueva York.

Te puede interesar: ¿Yuridia dejó fuera a Ángela Aguilar de Qué agonía? La cantante responde y lanza recomendación a haters, VIDEO

Yuridia denuncia acoso en su casa / Redes sociales

¿Yuridia teme por la seguridad de su familia tras “acoso”?

La cantante sonorense, Yuridia explicó que su principal preocupación no es únicamente su propia privacidad, sino la seguridad de las personas que viven con ella.

La artista recordó que es madre de tres hijos y que dos de ellos todavía son pequeños, por lo que considera que la presencia de desconocidos cerca de su casa puede representar un riesgo:

Solo quiero que sepan que tengo bebés y no me gusta que vengan e invadan un lugar privado, ni que pongan en peligro la seguridad mía y de mi familia. Yuridia

La intérprete también reconoció que algunas personas podrían conocer el lugar donde vive, pero subrayó que eso no significa que tengan autorización para acudir a su domicilio.

Para Yuridia, ser una figura reconocida no implica renunciar a la tranquilidad dentro de su hogar ni permitir que su vida familiar se convierta en un espacio accesible para seguidores o medios.

Lee: Yuridia presume la carita de su bebé a un día de su nacimiento y enloquece las redes

Yuridia denuncia “acoso” en su hogar / Redes sociales y canva

¿Cuáles son las canciones de Yuridia más famosas?

Yuridia es una cantante mexicana considerada una de las intérpretes más destacadas surgidas de los programas de talento en México, en este caso, de La academia.

Aunque no ganó la competencia en 2005, terminó en segundo lugar, y su talento la convirtió en una de las concursantes más populares y exitosas del programa.

A lo largo de su trayectoria ha lanzado importantes canciones como:



Ángel,

Ya te olvidé,

Irremediable,

Lo que son las cosas,

Amigos no por favor y

y Qué agonía, esta última colaboración con Ángela Aguilar.

Apenas en marzo de este año su salud preocupó, pues Yuridia compartió que sufrió una quemadura en una parte de su cuerpo, siendo un momento viral que azotó las redes.

Tal vez te interese: Yuridia confiesa que, además de su esposo Matías Aranda, ¡tiene novio! ''Olía riquísimo... me hechizó’’ VIDEO