¿Angélica Vale la tercera en discordia? Actriz arremete contra Ninel Conde tras hablar de José Manuel Figueroa

La reciente docuserie Ninel Conde: sin filtro ha dado de qué hablar, José Manuel Figueroa fue señalado de presunta infidelidad con una artista (para muchos Angélica Vale), y es la actriz de La fea más bella la que ya contestó. ¿Qué dijo?

Ninel Conde revela que José Manuel Figueroa le fue infiel con Angélica Vale / IG: @angelicavaleoriginal / @ninelconde

¿Ninel Conde aseguró “aventura” entre Angélica Vale y José Manuel Figueroa?

La polémica comenzó en la docuserie Ninel Conde sin filtro, donde la cantante habló sobre una relación que calificó como “tormentosa”. Aunque no mencionó directamente el nombre de su expareja, los detalles que compartió apuntaban a José Manuel Figueroa.

Durante su testimonio, Ninel relató algunos de los momentos difíciles que habría atravesado en esa relación y también dio a conocer detalles sobre la supuesta historia sentimental que involucró a Angélica Vale.

Tuvimos ahí un tema, pero una relación bastante tormentosa. Hubo una vez que estábamos en su casa en Cuernavaca y sonó el teléfono y era una chica del medio (se presume que era Angélica Vale), una conductora. Ya habían rumores de que él se estaba viendo con ella de que ahí había algo. Ninel Conde

Según el relato de Ninel, decidió contestar el teléfono y escuchó una voz de mujer, acto seguido, sintió como “se le helaba la sangre”, pues ahí pudo “confirmar” que los rumores acerca de un presunto engaño del hijo de Joan Sebastian, se confirmaban:

Agarro, me bajo de la cama, me empiezo a poner los zapatos, el colgó el teléfono y ¡zaz! me agarró así de (cabello) '¿A dónde vas?’ y yo pues me puse mal. (...) Ahí fue donde hubo un episodio terrible. Sacó una pist*la, empezó a lanzar balaz*s al aire. Ninel Conde

Sus comentarios se viralizaron rápidamente, y así como generaron empatía, también hubieron críticas en su contra. ¿Qué pasó después?

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¿José Manuel Figueroa fue infiel a Ninel Conde? / Redes sociales

¿Angélica Vale sí fue amante de José Manuel Figueroa?

Luego de esta polémica en redes sociales, Angélica Vale fue cuestionada al respecto y para De primera mano decidió aclarar algunos detalles, asegurando que desconocía lo dicho por Ninel Conde, y que prefiere no entrar en confrontaciones:

Ya, me acabo de enterar de todo lo que dijo. Pero no voy a hablar, fue hace 25 años, qué flojera, me da mucha flojera. Angélica Vale

Aunque el asunto parecía haber terminado hasta ahí, Angélica sí afirmó que Ninel fue la que se metió en la relación que ella y José Manuel tenían, al grado de decir que “fregó y fregó":

Pero pues sí, cierto. Así fue. O sea, sí anduvimos. Sí, la que se metió y se le metió hasta por los ojos una y otra vez fue ella. Y fregó y fregó y fregó hasta decir basta. O sea, eso sí es cierto, pero pues ya lo dijo él. Ya yo qué digo, ya contó toda la historia. Todavía no me divorcio y ahora me están saliendo los romances del pasado. Tengo una relación con él, hermosa. Angélica Vale

A diferencia de la versión de Ninel Conde, Angélica contó que, presuntamente, fue el ‘Bombón asesino’ quien intentó entrar en la relación que la actriz y el cantante tenían. ¿Quién tiene la razón?

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¿José Manuel Figueroa desmiente declaraciones de Ninel Conde de presunta infidelidad?

Tras las declaraciones de Ninel Conde sobre este supuesto episodio de violencia, José Manuel Figueroa fue cuestionado al respecto. Su respuesta no tardó en generar controversia, ya que, además de rechazar las acusaciones, aseguró que la cantante habría “inventado todo”:

El bótox ya le está haciendo mal, le está afectando la memoria, yo no recuerdo el episodio así. Creo que a Angélica Vale le pueden preguntar, que ella tampoco lo va a recordar de esa forma. Angélica Vale era mi pareja en ese momento, ella fue a la casa para ver qué situación estaba pasando. Jpsé Manuel Figueroa

Más adelante, se refirió a su relación con Ninel Conde y aseguró que nunca llegó a verla como una posible madre ni como una pareja con quien quisiera formar una familia, situación que, según sus declaraciones, fue diferente con Angélica Vale:

En Ninel no veía yo una madre, no veía a una esposa, una persona que tuviera el compromiso de casarse. En Angélica si lo veía, al pasar del tiempo creo que no me equivoqué, Angélica es una gran madre, una mujer muy talentosa. José Manuel Figueroa

El debate sigue entre internautas, aunque cabe resaltar que son más quienes apoyan y creen las palabras de Angélica y José Manuel, pero otro pequeño grupo afirma que la versión del. ‘Bombón asesino’ es la correcta. ¿Qué será?

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