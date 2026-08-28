Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, investigado por el FBI por presunto delito que implica a ella y a su hermano

El conflicto familiar que durante años ha rodeado a Ana Bárbara y a su esposo, Ángel Muñoz, tomó una nueva dimensión recientemente, y es que tras problemas en su relación, ahora autoridades estadounidenses habrían recibido una denuncia en contra del exoficial migratorio. ¿Por qué?

¿Ángel Muñoz y Ana Bárbara con problemas? / Redes sociales

¿Por qué Ángel Muñoz y Ana Bárbara estuvieron a punto de separarse?

Los señalamientos contra Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, cobraron fuerza luego de que la periodista Adriana Toval revelara en una emisión de El gordo y la flaca que había mantenido una presunta relación sentimental con la pareja de la cantante.

De acuerdo con el testimonio de Toval, el acercamiento entre ambos comenzó por motivos profesionales; sin embargo, la comunicación constante habría provocado que su relación evolucionara y dejara de ser únicamente una amistad desde septiembre del año pasado:

Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. Nos hemos visto dos veces, en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país. Adriana Toval

Aunque en algún momento surgieron versiones sobre una posible reconciliación e incluso sobre que la cantante habría decidido perdonar a su esposo, todo apuntaba a un escenario distinto. La pareja habría optado por tomar distancia y establecerse en domicilios separados.

Por otro lado, en fechas recientes se ha mencionado que ambos habrían retomado su relación sentimental. ¿Será que sí?

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Adriana Toval, la amante de Angel Muñoz, esposo de Ana Bárbara / YT: FAMA PLUS, redes sociales y canva

¿Por qué el esposo de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, sería investigado por el FBI?

La acusación llegó por medio de Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara, quien acusa a Ángel Muñoz de haber utilizado presuntamente sus funciones dentro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para afectar sus trámites migratorios.

De acuerdo con lo expuesto por el abogado Gerardo Martín Rincón, representante legal de Ugalde, el caso ya cuenta con un número de reporte ante las autoridades estadounidenses y fue turnado al FBI:

En la forma que se manejó a través de Migración es que había un reporte de extravío de la visa de él y él nunca presentó ningún reporte. Fue en tres ocasiones eso, hasta que la perdió. Existe el comentario y el video donde este señor dice que él fue quien le mandó quitar la visa. Gerardo Martín Rincón, abogado de Pancho Ugalde

Según explicó el abogado en una entrevista con Adela Micha para La saga, el procedimiento presuntamente habría ocurrido en varias ocasiones.

Cada vez que Ugalde intentaba ingresar a Estados Unidos, se le habría informado que existía un reporte relacionado con el supuesto extravío de su visa. Sin embargo, el hermano de Ana Bárbara asegura que nunca presentó una denuncia por pérdida del documento.

El asunto podría complicarse aún más para Muñoz, debido a que no sería este el único caso de la “pérdida” de un documento, pues según su abogado, una mujer también habría salido afectada:

Hay otra una mujer que también nos contactó para pedir el apoyo porque dice que le tiene miedo, que es capaz de hacer cosas. Todos esos reportes e informes ya están en investigación. (...) Es decir, que no es un caso aislado el de Pancho, sino que era un actuar de Ángel Muñoz. Gerardo Martín Rincón, abogado de Pancho Ugalde

Se espera que próximamente Ángel Muñoz hable al respecto, pues esta polémica podría afectar su labor como trabajador en el gobierno de los Estados Unidos. ¿Responderá pronto?

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¿Ángel Muñoz culpable de la fractura familiar de Ana Bárbara?

Ángel Muñoz y Ana Bárbara se conocieron en 2014, cuando la cantante se encontraba en un área migratoria de Los Ángeles. Para entonces, Muñoz trabajaba como oficial del gobierno estadounidense, actividad que habría desempeñado durante aproximadamente dos décadas.

La relación con la intérprete provocó posteriormente un distanciamiento entre la cantante y varios integrantes de su familia. Francisco Ugalde ha declarado públicamente que dejó de tener comunicación cercana con su hermana después de cuestionar aspectos de su relación con Muñoz.

De igual forma, Ana Bárbara y su hermana, Esmeralda Ugalde, no llevan una relación cercana, aunque en algún momento sí dijo que tenía una relación de cordialidad con Ángel Muñoz.

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