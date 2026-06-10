Ana Bárbara reaparece tras infidelidad de su ex, Ángel Muñoz, y preocupa aspecto físico: “Irreconocible” FOTO

La relación sentimental de Ana Bárbara y Ángel Muñoz terminó de manera abrupta, luego de que periodista revelara que fue amante, del también cantante, mientras ambos colaboraban juntos. A meses del hecho, una foto de Ana Bárbara causa preocupación en la intérprete. ¿Cómo luce?

Ana Bárbara y Ángel Muñoz se separan por infidelidad del cantante / Redes sociales

¿Cómo se confirmó la presunta infidelidad de Ángel Muñoz a Ana Bárbara?

Los señalamientos contra Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, surgieron después de que la periodista Adriana Toval, en una emisión de El gordo y la flaca, revelara su “relación sentimental” con la entonces pareja de Ana.

Según lo dicho por Toval, su vínculo comenzó como algo meramente laboral, pero su constante interacción terminó llevándolos a algo más que una amistad desde septiembre del año pasado:

Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. Nos hemos visto dos veces, en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país. Adriana Toval

Aunque se manejó la opción de una posible reconciliación y hasta el posible perdón otorgado por la cantante, la realidad fue totalmente diferente. Ambos tomaron caminos diferentes y habrían tomado la decisión de vivir en diferentes casas.

A partir de ahí, las apariciones de la intérprete fueron más limitadas y evitó revelar más detalles de su situación sentimental.

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Adriana Toval, periodista y amante de Ángel Muñoz / YT: FAMA PLUS, redes sociales y canva

¿Cómo luce actualmente Ana Bárbara tras presunta infidelidad de Ángel Muñoz?

Recientemente se difundió una fotografía en la que aparece Sofía Vergara junto a Ana Bárbara, en la que los comentarios, más allá de hablar de la separación de la cantante, se centró en su aspecto físico.

Una de las páginas que compartió dicha imagen puso el siguiente mensaje, mismo que preocupó a internautas:

Extremadamente delgada. Así reapareció ANA BÁRBARA, en el evento Culture makers, y donde se reconoció a celebridades latinas. Pero lo que más sorprendió fue la extrema delgadez de la cantante. X: “Doña Carmelita”

Otro de los puntos que destacó en la misma publicación, fue la sugerencia de la misma cuenta de redes, que señalaba la separación de Ángel Muñoz como posible culpable.

Te dejamos la imagen que ya es viral en distintas plataformas digitales.

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Ana Bárbara preocupa por su “delgadez” en evento / X: Doña Carmelita

¿Qué respondió Ana Bárbara a los señalamientos sobre su aspecto físico?

Al momento de esta nota, la cantante Ana Bárbara (quien presuntamente habría sido víctima de brujería) no ha hecho referencia a esta nueva polémica que incluye su separación y aspecto físico.

Los comentarios de internautas sí han reiterado su preocupación por la cantante, pues la gran mayoría coincide en que realmente sí aparece más delgada que antes:



“Esa delgadez es por enfermedad mental”,

“Debe andar pasando malos ratos” y,

“Sí está irreconocible”.

Aunque no se aclaró el motivo por el que Ángel Muñoz y Ana Bárbara terminaron, se manejó la posibilidad de que habría sido por convertirse en padres.

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