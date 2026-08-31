Melenie Carmona no quiso hablar de su embarazo por culpa del padre de su bebé, ¿no se haría cargo? Esto revelan

Hace algunos días, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, confirmó que estaba embarazada. Aunque la noticia generó alegría entre sus seguidores, no fue una sorpresa total. Y es que, desde hace varios meses, ya se venía especulando esto.

No obstante, la joven siempre se mantuvo hermética y hasta llegó a bromear con el asunto, algo que muchos tomaron como una negativa. Ahora que ya es algo oficial, una pregunta ha quedado en el aire: ¿por qué lo ocultó por tanto tiempo?

La también influencer lo aclaró hace poco y dijo, entre otras cosas, que fue por paz mental. No obstante, el periodista Gabo Cuevas desacreditó esta versión y reportó que, supuestamente, la verdadera razón tendría que ver con el padre del bebé. Te contamos lo que dijo.

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Melenie Carmona está embarazada / Redes sociales

¿Qué dijo Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, sobre su embarazo?

Durante el pasado fin de semana, Melenie Carmona compartió un video hablando sobre su embarazo. Entre otras cosas, explicó por qué mantuvo su embarazo oculto tanto tiempo.

La joven mencionó que sus seres queridos supieron la noticia desde el principio. También indicó que, si bien no decía nada en redes sociales, no tenía problemas en hablar del tema con la gente que se encontraba en la calle.

Resaltó que su decisión de no decir nada en un inicio se basó en dos cosas: su paz mental y recomendaciones médicas. Según contó, no quería que su embarazo fuera motivo de polémica o especulación. Igualmente resaltó que sus doctores le sugirieron que no dijera nada hasta pasados los primeros meses.

“No lo estaba escondiendo. Varios de ustedes me toparon en la calle y me preguntaban y yo les decía que sí. No era como un secreto, pero obviamente no quería que se hiciera noticia o viral. Siento que el embarazo es algo tan privado, tan personal y tan bonito que quería yo vivirlo en la intimidad con mi pareja y con mis seres queridos cercanos. Lo más posible, nuestra burbujita”, puntualizó.

También dejó claro que todo había sido planeado. Sostuvo que ella y su pareja ya habían platicado la idea de convertirse en padres, y que estaban totalmente listos para recibir a su bebé que, según se especula, sería una niña.

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En junio, se filtró que Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, estaba embarazada / Redes sociales

Gabo Cuevas habla de Melenie Carmona y asegura que ocultó su embarazo por otra razón

Durante una emisión reciente de su programa de radio, el periodista Gabo Cuevas sostuvo que Melenie Carmona presuntamente está mintiendo sobre la razón por la que mantuvo oculto su embarazo por tanto tiempo.

De acuerdo con el comunicador, la razón real sería que, presuntamente, su pareja no quería hacerse responsable del bebé.

“Lo que me causa más ruido es que todavía miente en su historia. Sí, está mintiendo. Ella presentó una imagen donde se ve sola. Está sola porque su pareja es menor que ella por 4 años. El chico no quería ser papá; esa es la realidad. Yo te lo puedo confirmar porque una fuente muy fidedigna, pero muy fidedigna, me dijo cómo estaba la situación, el problema de salud que tenía ella, cuántos meses tiene”. Gabo Cuevas

Incluso recordó que, en su momento, la propia Melenie presuntamente habría compartido contenido relacionado con padres que no se hacen responsables de sus hijos.

“Tú mandabas indirectas en TikTok, compartías mensajes en donde dabas indirectas como de que este personaje no quería hacerse responsable y ahora sales con este discurso”, puntualizó.

¿Quién es el padre del bebé de Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal?

Debido a que el novio de Melenie Carmona no pertenece al mundo del espectáculo, no se sabe mucha información sobre él. Según Gabo Cuevas, sería cuatro años menos que ella y que su familia se dedica al negocio de bienes raíces.

“El novio de ella es menor que ella por 4 años; es un chavito cuya familia se dedica a los bienes raíces y a la construcción”, manifestó Cuevas.

En 2025, la periodista Pati Chapoy informó que la joven ya vivía en “unión libre” con su novio y que ya había planes de boda. Esta información fue confirmada poco después por la propia influencer, quien también confesó que su pareja quería mantener un perfil bajo.

Melenie Carmona “No escogí ser pública, pero él sí. Nada más pedirles a ustedes que respeten como que ese espacio que él requiere”.

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