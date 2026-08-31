Cynthia Klitbo justifica sus arranques en LCDLFMX con el Hashimoto, pero ¡experto la desmiente!

La participación de Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México ha dado mucho de qué hablar debido a sus enfrentamientos y diferencias con algunos de sus compañeros. Desde que entró al reality ha manifestado que hay algo con lo que no piensa negociar con nadie: Su salud.

La actriz, quien padece la enfermedad de Hashimoto (cuando el sistema inmunológico ataca por error a la glándula tiroides), le ha explicado a sus compañeros que debe preparar su propia comida debido a varias restricciones alimentarias que debe seguir, y esto ha comenzado a causar conflictos, sobre todo con Yahir, quien ha tomado el control de la cocina por petición de sus compañeros.

Ante los cuidados especiales que la villana dice necesitar, consultamos a un especialista para conocer qué implica realmente vivir con esta enfermedad y cuáles de las restricciones que ella ha mencionado tienen verdadero sustento.

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Cynthia Klitbo / Archivo TVNotas

¿Qué es la enfermedad de Hashimoto, el padecimiento de Cynthia Klitbo?

El endrocrinólogo Mario Melo García explica que el nombre de la enfermedad es tiroiditis linfocítica crónica y se trata de un transtorno autoinmune. “Tiroiditis significa inflamación de la tiroides y Hashimoto es el apellido de un médico japonés que hace muchos años la describió”, explica.

Cuando este ataque continúa, las células de la tiroides pueden dañarse y, con el paso del tiempo, la glándula puede perder la capacidad de producir suficientes hormonas y provocar hipotiroidismo.

Es un trastorno autoinmune en el que el sistema inmune ataca la glándula tiroides. Esto genera una inflamación crónica que, con el tiempo, reduce la capacidad de la glándula para producir hormonas, y es una de las causas del hipotiroidismo.

Entre los síntomas se encuentran: Fatiga extrema y debilidad muscular, problemas de memoria y depresión, entre otros.

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Cynthia Klitbo / Redes sociales

¿Cómo afecta la enfermedad de Hashimoto y cuáles son los síntomas?

El problema es que el Hashimoto puede avanzar durante mucho tiempo sin que la persona se dé cuenta, ya que cuando aparecen síntomas pueden confundirse fácilmente con estrés, exceso de trabajo o incluso problemas emocionales. Entre las manifestaciones que deben tomarse en cuenta están: Fatiga, depresión, caída del cabello y falta de concentración.

Además, explica que existe una importante predisposición genética, por lo que tener familiares con Hashimoto o hipotiroidismo puede aumentar la posibilidad de padecerla.

Dentro de La casa hemos visto a Cynthia protagonizar momentos de tensión, discusiones y enfrentamientos, por lo que también surgió la duda de si el estrés puede hacer que su enfermedad empeore de forma repentina, como lo ha manifestado cuando termina una discusión y asegura tener malestares.

Al respecto, el especialista mencionó que el estrés, un enojo o una discusión no provocan una crisis tiroidea ni hacen que la tiroides deje de funcionar de golpe. Explica que una persona con Hashimoto puede tener cierta predisposición a reaccionar con mayor irritabilidad ante determinados estímulos psicológicos, pero eso no significa que cada pleito esté “activando” la enfermedad. “La función tiroidea no se va a deprimir más porque me estrese, me enoje, me hagan bullying o me confronte con alguien”.

Cynthia Klitbo / Redes sociales

Un punto que destaca el médico es que una persona puede tener varios problemas de salud al mismo tiempo. Si alguien tiene cansancio, tristeza, calambres o algún otro síntoma, no necesariamente significa que sea consecuencia de la tiroides. “Absolutamente no tiene que ver, totalmente descartado. Puede ser que se tenga más predisposición a reaccionar de forma inadecuada ante cierto estímulo psicológico y a mostrarse más irritable, pero no es porque se esté detonando o sea una crisis tiroidea. Hay que aclarar que es probable que se puedan tener más enfermedades”.

El especialista advierte que uno de los errores más frecuentes es atribuir cualquier malestar al diagnóstico de Hashimoto, cuando puede existir otra condición que también necesita atención.

“Es muy común que los pacientes atribuyan a la enfermedad un montón de síntomas, cuando en realidad puede haber más problemas. Podemos enfermar de varias cosas. Por ejemplo, en una persona con depresión que no responde a tratamientos antidepresivos se debe investigar un problema de hipotiroidismo. No quiere decir que el hipotiroidismo lo haya causado, pero sí dificulta su atención o su mejor respuesta”. Mario Melo García

Las restricciones alimentarias debido a la enfermedad han sido uno de los temas más hablados dentro y fuera del reality, pues Cynthia manifestó que no podía consumir algunos alimentos, por lo que prefiere llevar una dieta estricta recomendada por sus médicos; sin embargo, el especialista dice que comer no va a hacer que la enfermedad de Hashimoto avance de repente o tenga alguna crisis. “En un paciente con hipotiroidismo, el daño de la tiroides ya está establecido. Comer más o menos no va a cambiar más”.

“Comer un alimento determinado no provoca que las células tiroideas que ya fueron dañadas por la enfermedad comiencen a morir de un momento a otro”.

En este sentido, el especialista asegura que existe mucha desinformación alrededor de las llamadas dietas tiroideas. De acuerdo con su explicación, no existe una dieta que pueda modificar por sí sola la evolución natural del Hashimoto. Tampoco eliminar determinados alimentos, por contener supuestos “disruptores endocrinos”, hará que la enfermedad desaparezca: “Existe mucha desinformación. Lamentablemente hay quien aprovecha eso con fines de lucro y promueve dietas tiroideas, pero en realidad no existe como tal una dieta que puedas llevar para mejorar el pronóstico de este problema”.

Cynthia Klitbo / Captura de pantalla

¿Qué ha dicho Cynthia Klitbo sobre el Hashimoto que padece?

Al parecer, Cynthia lleva pocos meses diagnosticada y apenas estaría aprendiendo a entender cómo la enfermedad puede afectar a su cuerpo, por lo que ha declarado que tuvo que cambiar su alimentación para controlar los síntomas y mejorar su calidad de vida.

“Son cosas que me tienen que dar, por la dieta que traje. Por eso saco yo mis cosas. Es bien cabrón, me acaban de detectar esta enfermedad hace muy poco, y hay unos frijolazos con queso y no me los puedo comer. Estoy viendo comida que no me puedo comer. Entonces, prefiero esperarme, porque, si no, me desquito con todo el mundo y no quiero portarme mal con la gente. No quiero sacar el cobre... Estoy viendo que hay poco de lo que sí puedo comer”, se desahogó entre lágrimas con Karina.

La actriz ha comentado frente a las cámaras: “Es bien grueso tener una enfermedad que sabes que nunca te vas a curar. También eso frustra. Yo siempre he sido muy comelona y ahora hay muchas cosas que no puedo comer. Lo peor es que me siento bien estúpida, porque siento que me pongo bien regañona con mis compañeros. Tengo que ser tolerante, ni modo... No siempre todo el mundo entiende esta situación”.

“Estoy diagnosticada desde hace poco tiempo; es más, todavía no acabo de entender bien qué es lo que tengo y de repente me da coraje y lloro, porque no me gusta estar enferma de algo que ni sé qué es”, añadió.

Le ha repetido a sus compañeros que no puede comer muchas cosas, entre ellas lechuga, germinados, soya y muchas cosas más.

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Los primeros días de encierro, cynthia rompió en llanto en la casa al hablar sobre lo complicado de su padecimiento / Archivo TVNotas

¿Cómo tratar la enfermedad de Hashimoto, enfermedad que padece Cynthia Klitbo?

El doctor comenta que lo recomendable es llevar una alimentación equilibrada, especialmente porque un hipotiroidismo mal controlado puede relacionarse con alteraciones en el colesterol y el metabolismo.

“Lo que sí es importante es llevar a cabo una dieta balanceada. Si tengo mal controlado (el hipotiroidismo) y estoy consumiendo una cantidad más alta de grasas, es más probable que mi colesterol suba más allá de lo que debería. Si estoy llevando una alimentación alta en azúcares, es muy probable que vaya a subir de peso de forma importante, pero no por la propia enfermedad tiroidea, sino porque mi metabolismo no está bien y yo estoy llevando una dieta inadecuada”. Mario Merlo García

Comentó que ciertos alimentos pueden ayudar a desarrollar la enfermedad, pero evitarlos tras ser diagnosticado no hará que esta se dispare. “Llevar una dieta especial sin disruptores endocrinos o evitando ciertos alimentos, por ejemplo, la col de Bruselas, comida procesada o ciertas verduras, porque han sido cultivadas con fertilizantes que tienen disruptores, no va a cambiar mi evolución natural de la enfermedad. En realidad, estos pueden generar una activación del sistema inmunológico a lo largo de muchos años y hacer que desarrollemos la enfermedad de Hashimoto, pero, como tal, llevar una dieta no va a hacer diferencia”.

Enfatizó en que la actriz podría evitarse las peleas por los alimentos, pues lo importante es que siga un tratamiento adecuado. “Tendría que comer kilos y kilos de aguacate a diario para que le pudiera generar algún tipo de daño, pero para un paciente con hipotiroidismo el daño ya está establecido. Comer de más o de menos algo ya no va a cambiar nada. Las células tiroideas que han muerto ya no se van a morir de más. El sistema inmunológico está alterado y va a seguir atacando la tiroides, la enfermedad va a seguir progresando, pero va a llevar su curso. Mientras esté llevando el tratamiento de sustitución con la hormona tiroidea, está controlado”.

Cynthia y yahir protagonizaron una fuerte discusión en la cocina. Esto debido a la escasez, la organización y los horarios para preparar y racionar los alimentos / Archivo TVNotas

La participación de Cynthia en La casa de los famosos México ha puesto sobre la mesa un padecimiento que muchas personas desconocen, así como el control que deben llevar quienes lo sufren.

Desde que llegó, la actriz ha hablado abiertamente sobre las dificultades que ha enfrentado para cambiar sus hábitos y mantener bajo control su salud. Sin embargo, el especialista indica que el Hashimoto es una enfermedad crónica, pero controlable, y los pacientes que reciben el tratamiento adecuado pueden tener una buena calidad de vida.

Finalmente, de acuerdo con el doctor, una persona con Hashimoto correctamente controlado puede hacer una vida normal. No necesita estar aislada, evitar discusiones ni recibir un trato especial para realizar actividades cotidianas. Lo que sí debe respetarse es su tratamiento y, en caso de tener indicaciones médicas específicas, facilitar que pueda cumplirlas. Incluso explica que la posibilidad de sufrir una crisis repentina por una situación cotidiana es extraordinariamente baja.

¿Qué dijo Yahir sobre el Hashimoto que padece?

A Yahir también le diagnosticaron esta enfermedad. él lo confesó mucho después que Klitbo.

“Yo también tengo Hashimoto. Hace 1 mes me lo descubrieron también. Yo la entiendo (a Cynthia), porque estás con la pila de que no hallas ni qué”.

“Esa cosa te manda a la lona. Tienes que echarte unos tirotes para aguantar. Para mí es nuevo, no sé muchas cosas”.

“Ella tiene unos episodios de: ‘No me quiero levantar’. Es esa madre. Yo por eso no he dicho nada de ‘cállense’”.



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Yahir / Archivo TVNotas

¿Cuál es la trayectoria de Cynthia Klitbo?

Se ha consolidado como una de las actrices más importantes de la televisión mexicana. Formada en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, comenzó su camino en los años 80 y rápidamente destacó por su intensidad y versatilidad.

Debutó en telenovelas como Vivir un poco, Cómo duele callar, Amor en silencio y Mi segunda madre. Cadenas de amargura la convirtió en una de las antagonistas más destacadas. En La dueña y Alguna vez tendremos alas confirmó su dominio de los personajes antagónicos.

antagónicos. Su papel en El privilegio de amar, “Tamara de la Colina”, es considerado uno de los más emblemáticos de su carrera y la consolidó como una de las grandes villanas.

Cynthia Klitbo ha participado en más de 30 telenovelas

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