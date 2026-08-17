Ex de Cynthia Klitbo, al que acusó de robo, le pide que “deje de consumir cualquier tipo de sustancia”

Cynthia Klitbo soltó una bomba dentro de La casa de los famosos México (LCDLFM), ya que, muy molesta, reveló que un “fan”, al que identificó como JeyB, le robó su pódcast y mucha información importante. Hoy, el aludido, Javi Domz (JeyB), arremete contra la villana de las telenovelas y sugiere que sus ‘excesos’ son los que la hacen hablar.

Además, la tachó de malagradecida. Fue hace 2 semanas (martes 4 de agosto) cuando Cynthia habló del supuesto robó de su pódcast La tertulia de la Klitbo. Ahora, Javi nos dice sobre el tema: “Quiere hacer polémica, hacerse la víctima. Mi recomendación es que deje de hacerle a cualquier tipo de sustancia que consume, como el alcohol. Para qué indagar más de esas cosas… Le están distorsionando la realidad, el cerebro, le nublan las ideas”.

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Cynthia Klitbo / Redes sociales

¿Por qué Cynthia Klitbo acusó a Javi Domz de robarle su pódcast?

Esto dijo Cynthia Klitbo en ‘La casa de los famosos México':

“No encuentro mi pódcast por ningún lado. Llegó un fan y me empezó a hacer mi comercial. Un día me cayó a mi pódcast... Es un cuate que ha transado. Se empezó a agarrar de mis invitados. Le dije: ‘JeyB, no puedes bajar nada’, pero le había soltado mis claves. La creadora soy yo... Ya lo voy a retomar.” Cynthia Klitbo

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Javi Domz / Archivo TVNotas

Javi Domz responde a Cynthia Klitbo y revela que tuvieron una relación cercana

JeyB, como es conocido artísticamente, nos contó que fue muy allegado a la actriz: “Me enviaron el video. Antes de que entrara a La casa de los famosos hablamos, nos mensajeamos, me sigue en redes. Lo de su pódcast fue en 2020. Yo viví en su casa, tuvimos una relación muy cercana. Yo no se lo producía, era su sobrino. Estuve en ese proyecto de invitado a conducir con ella en más de 2 ocasiones. Le hacía las cápsulas gratis en ese entonces, era pandemia”.

Sobre si robó información de la computadora de la actriz, afirmó: “No tuve acceso. Me dolió que me haya dicho ‘ratero’ a nivel nacional. Juraba que me amaba, que me quería, y yo a ella. Cynthia era muy especial, una mujer a la que quise mucho. Consideraba que teníamos una relación muy bonita. Ya me demostró que no es lo mismo de allá para acá”.

Domz considera que Klitbo hizo estas declaraciones solo para dar show: “Ha tenido 6 años para reclamarme eso y ahora, por crear contenido, sacrificó a esta vaca. Hoy le está cayendo el hate y me utiliza para hacer publicidad”.

Klitbo se refirió a él como un “fan”, y sobre esto, él nos dijo, entre risas, que vivieron e incluso durmieron juntos, y que convivió con su familia, por lo que fueron muy cercanos, y agregó: “Cuando dijo mi nombre, lo hizo con intención, siento que lo armó desde antes… Sus declaraciones me perjudican. Trabajo con gente de gobierno y me deja mal parado. Ella sabe a lo que me dedico y lo hace con toda la alevosía, no fue un accidente”.

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Javi Domz / Redes sociales

Dice que no es la primera vez que Cynthia supuestamente habla mal de alguien. “También de Lucía Méndez. Dijo que le había robado su idea, su pódcast e invitados, y que le tenía envidia. Después salió de broncas con Raquel Garza, porque hicieron un piloto cuando estaba ‘Rey Grupero’, quien fue invitado de Lucía. Cynthia se lo robó y luego anduvo con él”.

También con Laura Zapata habría salido mal, asegura Javi. “Le llevé medios a Laura en Mexicali, y Cynthia me reclamó y pidió que pusiera distancia con Zapata. Cuando le robaron a Cynthia todo su dinero de las tarjetas, la apoyé. Con un amigo le conseguí trabajo, que hasta hoy conserva”.

Asegura que la actriz intentó desprestigiarlo. “Buscó a Florinda Meza para hablarle mal de mí. Yo sí soy agradecido. Trabajé con la señora Florinda porque ella me la recomendó, pero hasta ahí. Cynthia dijo que ella era la de los contactos, pero yo no ocupo robarle contactos a nadie, tengo teléfonos de famosas y grandes”.

No está interesado en emprender acciones legales contra ella. “Estoy dando mi versión solo con TVNotas. Hay que tomar las cosas de quien vienen”.

Le manda un contundente mensaje: “Si querías lastimarme, lo lograste, que Dios te bendiga y te perdone. En mi vida no vuelves a tener cabida. ¡Cortón desde aquí! Todo lo que tenía contigo queda borrado”.

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En 2020, la actriz creó el podcast ‘La tertulia de la Klitbo’, y Javi colaboró en algunas emisiones / Archivo TVNotas

¿Quién es Javi Domz?

Su nombre artístico en la música es JeyB . Es cantante, compositor, productor, director y actor.

. Es cantante, compositor, productor, director y actor. Concursó en La voz México (2022). Participó en más de 8 programas de televisión, en CDMX y Mexicali, algunos producidos por él, así como en más de 12 emisiones de radio.

Fue colaborador en el camioncito de Hoy . Tiene una agencia de talentos desde 2016.

. Tiene una agencia de talentos desde 2016. El año pasado produjo la serie de Florinda Meza, Atrévete a vivir.

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¿Cuál es la trayectoria de Cynthia Klitbo?

Comenzó su carrera en melodramas como:

Vivir un poco (1985),

Cómo duele callar (1987) y Amor en silencio (1988).

Luego vinieron otras más, entre estas: El privilegio de amar (1998) y Corazón de oro (2026).

Ha participado en realities como Secretos de villanas (2022-2024) y actualmente La casa de los famosos México.

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