Exintegrante de PXNDX revela los detalles de otra de las traiciones de Pepe Madero: “fue a escondidas”: VIDEO

Después de algunos meses, luego de las revelaciones sobre su vida personal y sus dichos sobre los conciertos de Bad Bunny, Pepe Madero vuelve a convertirse en tendencia y en el centro de la conversación a causa de una entrevista que ya se está volviendo viral protagonizada por un ex compañero del vocalista en la legendaria banda PXNDX.

¿Qué dijo sobre Pepe Madero y la última noche que tocaron juntos? Aquí te revelamos todos los detalles.}

Pepe Madero

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Pepe Madero y la noche que dejó atrás a PXNDX

Fue en una entrevista en el podcast de Melo Montoya que Ricardo ‘Ricky’ Treviño, bajista de PXNDX, hizo inesperadas revelaciones sobre el final de la banda de rock que marcó la vida de toda una generación en los 2000.

De acuerdo a su relato, los exintegrantes de la banda se encontraban preparándose para el que sería su último concierto en la Arena Ciudad de México, sin embargo, una noticia inesperada los pondría en una situación muy complicada, pues anunciaban que el vocalista de PXNDX esa misma noche lanzaría su primer sencillo como solista, decisión que se había mantenido completamente en secreto hasta ese momento:

“Ahí [en el camerino] fue en donde nos enteramos que el primer sencillo de Pepe como solista salía esa noche. Entonces me acuerdo que pues Arturo y yo si nos enojamos” Ricky Treviño

Ricky recuerda que en ese momento se sintió sumamente confundido pues ese lanzamiento indicaba que la disquera, que en ese momento también llevaba la música del grupo, había estado trabajando en la carrera de Pepe Madero como solista por al menos un par de años.

El bajista de PXNDX se dio cuenta que la situación completa había obedecido a una estrategia de marketing, pues lo que buscaban es que una vez terminado el concierto, la gente corriera a escuchar el sencillo de Pepe Madero, y con esto generar muchas reproducciones que sin duda estarían marcadas por la nostalgia del momento.

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Pepe Madero involucrado en escándalo amoroso. / IG

PXNDX y el verdadero cierre que la banda merecía según Ricky Treviño

Para Treviño, PXNDX era una etapa que estaba llegando a su fin, sin embargo, considera que la manera en la que la disquera y el mismo Pepe Madero manejaron lo que pasaría después no fue adecuado, y que incluso este proceder provocó que se sintiera traicionado:

“….como fue a escondidas, más bien no nos lo comunicaron bien, al menos a mi pero yo sí sentí un ‘híjole wey, o sea nada más dime, o sea haz lo que quieras no pasa nada, nada más dime’. Más que todo en el día más importante de mi vida, me está pasando esto, como que fue un apagón” Ricky Treviño

Ricky Treviño aseguró que después de recibir la noticia decidió dejarlo ir de inmediato, pues sabía que el último show con la banda que marcó su vida estaba por delante, y que más tarde podría gestionar sus emociones y pedir las explicaciones que necesitara.

De acuerdo al relato del ex bajista de PXNDX, esa noche después del concierto todos fueron a cenar y después cada uno se marchó a su habitación de hotel sin hablar nuevamente del tema.

José Madero / Redes sociales

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Pepe Madero, ¿el integrante más polémico de PXNDX?

Luego del relato de Ricky Treviño, muchos recordaron otro de los episodios oscuros de Pepe Madero, sin embargo en este no se involucran contratos millonarios ni tratos con disqueras, sino la esposa de otro de sus ex compañeros de PXNDX, Arturo Arredondo.

De acuerdo a información que fue revivida por el periodista Michelle Rubacalva, supuestamente Arredondo habría sido contactado por la entonces pareja de Pepe, quien le compartió mensajes, videos y fotografías que demostraban la infidelidad.

Se sabe que después de este escándalo Pepe Madero decidió poner distancia con sus compañeros, y cuando Arturo Arredondo fue cuestionado al respecto, no negó ni confirmó nada.

Y como olvidar cuando los internautas se le fueron encima al ex vocalista de PXNDX cuando sin más reveló que su motivación para fundar la legendaria banda no era otra que “ligar morras”; sin duda Pepe Madero es un personaje bastante polémico.