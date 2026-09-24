Mánager de Jesse y Joy revela el verdadero motivo de su separación, ¿hay pleito entre los hermanos?

El reciente anuncio sobre el distanciamiento de Jesse & Joy ha causado controversia debido a las razones que estarían detrás de esta decisión.

Por un lado, se ha señalado que se trata de una decisión personal relacionada con la carrera de Jesse; sin embargo, también han surgido versiones que involucran el plano personal de ambos y apuntan a un posible conflicto entre los hermanos.

Han sido distintas las versiones que han circulado en torno a la situación, pero en las últimas horas el mánager del dueto decidió romper el silencio para aclarar los rumores y revelar cuál sería el verdadero motivo detrás del distanciamiento de Jesse y Joy.

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Jesse & Joy anuncian “pausa” tras 21 años juntos / Redes sociales y canva

¿Qué dijo el mánager de Jesse y Joy sobre la separación del dueto?

Ante la polémica que surgió después de que Jesse Huerta anunciara una pausa en Jesse & Joy, el mánager del dueto decidió romper el silencio y aclarar qué hay detrás de la decisión del cantante.

El periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que tuvo una llamada telefónica con Sergio Gabriel, el mánager del dueto, quien explicó que Jesse tomó esta decisión por la necesidad de hacer una pausa en el proyecto y tomarse un tiempo para él y sus proyectos personales.

“Es que él pidió un tiempo, y ella va a continuar con los conciertos.” Sergio Gabriel

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¡Joy Huerta, EN LÁGRIMAS, confiesa su MIEDO de seguir con el GRUPO tras PAUSA de Jesse y Él RESPONDE! ¿Qué opinas sobre sus declaraciones? #SaleElSol🌞: https://t.co/cW9Y0Cw4Ha #SaleElSolTV pic.twitter.com/bxQF0nsWqH — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 23, 2026

Jesse y Joy / Instagram: @jesseyjoy

¿Jesse y Joy están peleados? Esto se sabe de su distanciamiento

Hasta el momento, Jesse y Joy no han confirmado que exista un pleito entre ellos. Sin embargo, las circunstancias alrededor de la separación han generado especulaciones, principalmente después de que Joy revelara que se enteró de la decisión de su hermano apenas 20 minutos antes de que se hiciera pública.

Después de las declaraciones de la cantante, Mónica León, esposa de Jesse, publicó algunos mensajes en redes sociales en los que habló sobre el amor, los límites y la importancia de que la verdad saliera a la luz. Estas palabras fueron interpretadas como una posible indirecta sobre la situación entre los hermanos. Sin embargo, posteriormente Mónica aclaró que no estaba confirmando ningún conflicto entre Jesse y Joy.

Por su parte, Jesse aseguró que su decisión de tomar su distancia no es por un problema con su hermana.

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Jesse Huerta / IG: @jesseboy

¿Qué pasará con Jesse & Joy tras la salida de Jesse?

Jesse & Joy continuará activo con Joy sobre el escenario. La cantante confirmó que los conciertos que ya estaban programados para lo que resta de 2026 y 2027 seguirán adelante.

Jesse, por su parte, también aclaró que no abandonará inmediatamente los compromisos que ya tenía con el dueto. El cantante aseguró que cumplirá con las presentaciones programadas hasta el 5 de diciembre de 2026, aunque no participará en el concierto del Auditorio Nacional programado para el 6 de diciembre.

Mientras tanto, Jesse comenzará una nueva etapa musical con Jesse and the Supernovas.

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