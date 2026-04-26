¿Jesse y Joy se separan? El dúo habla sobre los rumores que circulan en redes sociales: “Somos individuos”

Un fuerte rumor azotó las redes sociales, y es que los seguidores del dueto mexicano Jesse & Joy, temen que se separen tras una larga carrera juntos. En medio de una de las etapas más exitosas de su carrera... ¿Toman caminos separados?

Jesse & Joy en su documental de HBO Max, donde revelan el tormento que vivieron en casa. / IG

¿Cómo iniciaron los rumores de separación del dueto musical Jesse & Joy?

Jesse & Joy es uno de los dúos musicales por excelencia en la escena mexicana, a lo largo de los años han labrado una gran trayectoria que los ha llevado a presentarse en Europa y en festivales importantes como Viña del mar en Chile.

El rumor comenzó durante un encuentro con medios previo a su concierto número 26 en el Auditorio Nacional, Jesse Huerta reveló que prepara un proyecto titulado “Jesse and the supernovas”, cuyo primer álbum, “Sombrero”, verá la luz este mismo año.

La noticia encendió las alarmas entre fans que temen una posible separación del dueto. ¿Se confirma la noticia? Te contamos lo que se sabe.

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Jesse & Joy en el Auditorio Nacional / Liliana Carpio

¿Jesse & Joy confirman su separación como dúo musical?

En dicho encuentro con medios de comunicación, Jesse Eduardo Huerta, miembro de Jesse & Joy, se dijo entusiasmado por esta nueva etapa de su vida, aclarando lo que pasará con su hermana en su dúo musical.

En un inicio hizo referencia a su nuevo proyecto: “ A la par de pronto hacemos cosas individual, somos dos individuos que hacemos algo en conjunto, yo estoy preparando también ahorita mi proyecto alterno que se llama ‘Jesse and the supernovas’ ”, comentó Jesse.

Ante los rumores que señalaban una posible separación, Jesse dijo lo siguiente:

Lo seguiré haciendo a la par que sigo con mi hermana, pero será ahí un proyecto muy bonito. El primer álbum se titulará ‘Sombrero’, va a ser algo muy especial. Jesse Huerta

Ambos coincidieron en que estos proyectos paralelos no afectan la esencia ni la continuidad del dueto que los ha consolidado como referentes del pop en español.

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@elnorte Con la madurez que han adquirido en más de 20 años de carrera y la consolidación como dueto Jesse & Joy, los hermanos Huerta aprovechan sus pocos tiempos libres para desarrollar proyectos independientes. Jesse prepara el lanzamiento de Supernova. No se trata de una separación musical porque ellos continúan con su exitoso Despecho Tour. Tras el sold out del sábado 28 de febrero, anunciaron su regreso a la Arena Monterrey el 21 de mayo. #EntérateEnElNorte Jesse&Joy ♬ sonido original - EL NORTE - EL NORTE

¿Cuáles son las canciones más conocidas de Jesse & Joy?

Jesse & Joy es uno de los duetos más exitosos del pop latino contemporáneo, reconocido por sus letras, armonías y una carrera sólida que ha trascendido generaciones.

A lo largo de su carrera, Jesse & Joy han lanzado múltiples éxitos que se han convertido en clásicos del pop en español. Estas son algunas de sus canciones más populares:



“¡Corre!”: Uno de sus mayores éxitos internacionales, ganador del Latin Grammy ,

, “Espacio Sideral”: Tema que los dio a conocer masivamente,

“Dueles”: Balada que habla sobre una ruptura amorosa,

“La de la mala suerte”: Canción que mezcla melancolía y nostalgia con una melodía pegajosa.

“Me voy”: Un tema sobre dejar atrás una relación que ya no funciona y,

“Chocolate”: Canción romántica que se ha convertido en un clásico.

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