¿Shakira y Piqué se reconcilian? ¡Internautas descubren presunta interacción entre la expareja! FOTOS

La relación entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué ha tenido disputas legales. Tras su ruptura en 2022, ambos tomaron caminos separados, y ahora, un gesto es tomado por internautas como una posible reconciliación. ¿Qué pasó?

Piqué y Shakira se separaron en 2022 / Instagram: @3gerardpique/

¿Shakira y Piqué terminaron su relación por una infidelidad del futbolista?

La razón exacta de la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué nunca fue explicada en detalle por ninguno de los dos. Su separación fue anunciada en junio de 2022, mediante un breve comunicado:

Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión. Comunicado separación Piqué y Shakira

Poco después comenzaron a circular versiones que apuntaban a una presunta infidelidad por parte de Piqué, motivo por el que el exfutbolista fue duramente criticado por fans de la cantante.

Los rumores cobraron fuerza cuando el exfutbolista hizo pública su relación con Clara Chía en agosto de 2022, y diversos medios españoles señalaron que el vínculo entre ambos presuntamente existía desde finales del 2021.

Todo este show mediático fue alimentado por indirectas de Shakira a Piqué, mismas que se presentaron en diversas canciones lanzadas por la colombiana. ¿Será que del odio al amor hay un solo paso?

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Piqué y Clara Chía comenzaron relación en agosto de 2022 / Redes sociales

¿Piqué y Shakira se reconcilian en este 2026?

Los rumores de una posible reconciliación comenzaron cuando internautas notaron que Shakira y Gerard Piqué volvieron a seguirse mutuamente en Instagram. El gesto, aparentemente simple, fue suficiente para que las redes sociales se llenaran de teorías.

Por si no fuera suficiente, las especulaciones tomaron aún más fuerza cuando usuarios aseguraron que varias fotografías de la época en la que formaban una de las parejas más famosas del entretenimiento reaparecieron en sus perfiles.

Shakira aún tiene fotos con Piqué en Instagram / IG: shakira

Aunque no existe una confirmación oficial sobre una posible reconciliación o una presunta amistad, las teorías siguen creciendo y algunos sueñan con su posible reencuentro y, por qué no, reconstruir su relación.

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¿Cuándo se conocieron Shakira y Piqué?

La historia entre Shakira y Gerard Piqué comenzó en 2010, cuando ambos coincidieron durante la producción del videoclip de Waka Waka, la canción oficial del Mundial de Futbol celebrado en Sudáfrica.

Por aquel entonces, Piqué integraba la selección de España que competiría en la justa mundialista, mientras que la artista colombiana era la encargada de interpretar el tema del torneo.

El defensa apareció junto a otros futbolistas en el video musical y, de acuerdo con declaraciones que ambos realizaron tiempo después, empezaron a intercambiar mensajes antes de reencontrarse en territorio sudafricano.

Aunque su romance comenzó en 2010, la confirmación pública llegó en marzo de 2011, cuando Shakira compartió una fotografía junto a Piqué en redes sociales con el mensaje: “ Les presento a mi sol ”.

Recientemente Shakira había sido vinculada con Clovis Nienow, un famoso conductor de televisión, pero no hubo más información sobre el tema.

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