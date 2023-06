Shakira y Piqué en medio de un pleito: se disputan los días de vacaciones de sus hijos

La cantante no quiere “dar su brazo a torcer”, por lo que no cedería a la petición del exfutbolista.

Las polémicas entre Shakira y Piqué no ceden. Apenas la cantante regresó de Colombia luego de haber acompañado a su familia, pues su padre fue sometido a una delicada operación quirúrgica en la cabeza para tratarle la hidrocefalia.

Shakira se despidió de su país natal y regresó a Miami, después de que William Mebarak fuera dado de alta de la operación. La colombiana fue captada en una reunión con amigos en Estados Unidos, en medio de los rumores de su posible romance con Lewis Hamilton.

Sin embargo, las controversias con Gerard Piqué continúan, pues a su regreso de Colombia, Shakira se ha encontrado con que su ex quiere cambiar los días que le tocan pasar con sus hijos en sus vacaciones escolares. Recordemos que, desde el pasado 2 de junio los niños se encuentran en Barcelona.

El padre de Shakira libró una delicada operación quirúrgica. / Instagram: @shakira

Familia de Piqué se molesta porque Shakira no quiere ceder

Según el acuerdo de custodia que firmó la expareja, a Piqué le corresponde pasar el 70 por ciento de las vacaciones escolares al lado de sus hijos, mientras que a Shakira le toca el 30 por ciento de los días. Lo que significa que los niños permanecerían en Barcelona al lado de su padre hasta el próximo 19 de junio.

Los hijos de Shakira permanecerán hasta el 19 de junio en Barcelona, al lado de Piqué. / Instagram: @jordimartinpaparazzi

No obstante, el próximo 23 de junio se casará uno de los hermanos de Piqué, por lo que quiere que sus hijos estén en la boda que se llevará a cabo en Barcelona. De tal manera que, el exfutbolista le habría pedido a Shakira que los niños se queden cinco días más en España.

De acuerdo con la periodista Lorena Vázquez, colaboradora del programa Y Ahora Sonsoles, la cantante colombiana se habría negado a la petición de ampliar el plazo que estrictamente le toca al exjugador, pese a que él le habría dicho que “le compensaría esos días más adelante”.

El exjugador del FC Barcelona quiere cambiar los días que le correspode pasar con sus hijos, según el acuerdo de custodia. / Instagram: @3gerardpiqu

Según la periodista, la familia de Piqué no habría tomado de la mejor forma la negativa de Shakira, asimismo, circula la versión de que, en realidad, la colombiana no querría que sus hijos estuvieran en un evento público al lado de Clara Chía, pues esa boda significaría el primer acto familiar en el que aparecería la actual novia de Piqué, por lo que, la barranquillera no querría que sus hijos estuvieran cerca de ella en ese evento.

La cantante colombiana no querría que sus hijos estén al lado de Clara Chía, en la boda. / Twitter: @ClaGerFans

