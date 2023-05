Shakira usa filtro de Barbie con indirecta a Piqué y “batea” a un socio del exfutbolista

Shakira y Piqué se volverán a ver las caras para el “estira y afloja” sobre la custodia de sus hijos. Mientras que, hace unos días, Sergio ´Kun’ Agüero lanzó una insólita invitación para Shakira.

Shakira publicó unas historias de Instagram en las que se suma a la tendencia del viral filtro de Barbie, en el que luce con el look que usó para el video de la canción que grabó con Karol G, ‘TQG’, además de un dardo para su ex, Gerard Piqué.

Hace unas semanas, se viralizó el comentario que hizo el exfutbolista en una entrevista con uno de sus socios, en la que se lanzó en contra de los fans latinoamericanos de Shakira y se quejó por las críticas que recibe. El exfutbolista fue acusado de xenófobo y, como respuesta, la barranquillera le respondió: “Orgullosa de ser latinoamericana”.

Además de haber usado el famoso filtro de Barbie, Shakira aprovechó para lanzarle una indirecta a su ex, a tan solo unos días de volver a verse en Miami, con abogados de por medio, para ver asuntos sobre la custodia de sus hijos: “This Barbie is orgullosa de ser latinoamericana” (“Esta Barbie está orgullosa de ser latinoamericana”), así escribió la colombiana en su historia de Instagram.

Shakira lanzó indirecta a Piqué usando el viral filtro de Barbie / Instagram: @shakira

Shakira “batea” a Sergio ‘Kun’ Agüero, socio de Piqué

Además de lanzarle un dardo a su ex, Shakira aprovechó para mandar una indirecta, pero, a un socio de Piqué, Sergio ‘Kun’ Agüero y, de esta forma, “batearlo”. Y es que, hace unos días se llevó a cabo el “draft” de la ‘Queens League’, la versión femenina de la liga de futbol ‘Kings League’ de hombres, en las que Gerard Piqué es el presidente general.

El “draft” es el llamado “mercado de jugadores y jugadoras” en el que los dueños de cada equipo conforman la alineación que competirá en la liga. Durante el “draft”, Sergio ‘Kun’ Agüero dijo que le gustaría tener en su equipo a Shakira y a la esposa de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo.

Por su parte, en su historia de Instagram, Shakira se ha encargado de lanzar una indirecta muy directa a esa insólita propuesta del socio de Piqué, usando el filtro de Barbie, acompañado de la frase: “This Barbie is out of your league” (“Esta Barbie está fuera de tu liga”) con el look que usó para el video de ‘Session #53’.

Por su parte, los partidos de la mencionada Queens League iniciarán el 6 de mayo de este 2023.