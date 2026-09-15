Jesse & Joy anuncian “pausa” tras 21 años juntos y sus fans lloran la decisión: ¿Pelea? “Necesito un respiro”

El dúo mexicano Jesse & Joy sorprendió este 15 de septiembre de 2026 al dar a conocer una decisión que marca un nuevo capítulo en su trayectoria. Después de más de dos décadas compartiendo escenarios, canciones y éxitos... ¡se toman un tiempo! ¿Por qué?

¿Por qué Jesse & Joy se separan? / YT

¿Cuándo comenzaron los rumores de separación del dúo Jesse & Joy?

Estas especulaciones sobre el futuro de Jesse & Joy comenzaron desde abril de este 2026, cuando él aseguró que ya preparaba un proyecto como solista, eso sí, sin dejar de lado sus presentaciones en conjunto:

A la par de pronto hacemos cosas individual, somos dos individuos que hacemos algo en conjunto, yo estoy preparando también ahorita mi proyecto alterno que se llama ‘Jesse and the supernovas’. Jesse

El anuncio provocó sorpresa entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si este nuevo proyecto significaba el inicio de una nueva etapa alejado de su hermana Joy.

Ahora, con el reciente anuncio, muchos creen que esta decisión (sobre su pausa) estaba tomada desde tiempo atrás.

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Jesse & Joy anunciaron pausa / Liliana Carpio

¿Cómo anunciaron Jesse & Joy su separación como dúo musical?

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Jesse Huerte, de Jesse & Joy, explicó que llegó el momento de disminuir el ritmo de trabajo y prestar atención a otros aspectos de su vida.

El músico señaló que necesita:

Tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito. Jesse

Jesse también hizo referencia a su bienestar emocional y a la importancia de encontrar un equilibrio. De acuerdo con sus propias palabras, tomó esta determinación “ desde un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental emocional ”.

Pese al anuncio, el cantante dejó claro que la música continúa siendo una parte fundamental de su vida. Incluso destacó que el arte forma parte de él y que seguirá acompañándolo:

Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos. Jesse Huerta

Por ahora, la noticia ha entristecido a sus fans, así como aquellos conocedores de su música y los videos virales de Jesse, haciendo énfasis en que esto no significa una separación, si no un ‘break’ . ¿Volverán?

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¿Cuáles son las canciones de Jesse & Joy más conocidas?

Jesse & Joy se han consolidado como uno de los duetos más destacados del pop latino contemporáneo, gracias a sus letras, armonías y una trayectoria que ha logrado mantenerse vigente a través de distintas generaciones.

Durante su carrera, los hermanos Huerta han acumulado numerosos éxitos que actualmente forman parte del repertorio clásico del pop en español. Entre las canciones que más han destacado se encuentran:



“¡Corre!”,

“Espacio sideral”,

“Dueles”,

“La de la mala suerte”,

“Me voy”,

“Chocolate”, entre muchas otras.

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