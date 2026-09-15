Kimberly Flores borra romántica foto con Edwin Luna tras anunciar una pausa en su matrimonio; ¿fin definitivo?

Luego de que Edwin Luna y Kimberly Flores anunciaran una pausa en su relación tras nueve años juntos, la modelo y empresaria aseguró que no se trataba de un ‘adiós’ definitivo; sin embargo, algunos de sus seguidores se percataron de una acción que podría indicar el fin de su historia. ¡Te contamos los detalles!

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Boda Edwin Luna y Kimberly Flores anuncian una pausa en su relación. / Redes sociales

¿Cómo anunciaron Edwin Luna y Kimberly Flores una ‘pausa’ en su relación?

Edwin Luna y Kimberly Flores enfrentaron rumores de un posible divorcio desde años atrás, pero no fue hasta la mañana del 14 de septiembre cuando el cantante anunció una pausa en su relación tras “nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia”.

Ante las posibles versiones que pueden surgir sobre la decisión en su matrimonio, se pidió que se evitara hacer caso a especulaciones y rumores. “Les pedimos que cualquier versión ajena a nosotros sea tomada con prudencia y que nos permitan atravesar este proceso en privado”, expresó.

De esa forma, el intérprete de temas como ‘Antes de tiempo’ y ‘Tiempos felices’ señaló que no es el fin definitivo de su relación, sino una pausa que les permitirá seguir en comunicación y cumplir con sus actividades como padres.

“Tampoco podemos decir hoy que esta sea una separación definitiva. Queremos darnos la oportunidad de volver a mirarnos como al principio, como dos personas que se quieren, que están intentando entenderse y descubrir, con calma y sin presiones, si pueden volver a elegirse”. Edwin Luna

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¿Cuál fue la postura de Kimberly Flores tras el comunicado difundido por Edwin Luna?

Tras el comunicado difundido por Edwin Luna, Kimberly Flores compartió un mensaje en redes en el que reafirmó la postura de su esposo y, señaló: “No estamos anunciando una separación definitiva ni un divorcio”.

De acuerdo con la exhabitante de La casa de los famosos, se trata de un proceso personal como pareja en el que buscan darse un “tiempo y espacio para entender, sanar y renovar” su relación, con la esperanza de volver a encontrarse desde un lugar más sano.

Flores señaló que desconocen en qué punto está su relación, pero eso no elimina el amor, respeto y familia que han construido juntos. “Nuestra vida familiar continúa. Tenemos compromisos, momentos y viajes próximos que compartiremos como familia”

Finalmente, agradeció el cariño del público y pidió tiempo, prudencia y respeto para atravesar un proceso que describe como real, al tener días buenos, malos y difíciles que, como pareja, buscan poder comprender.

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Kimberly Flores y Edwin Luna confirman el fin de su relación de manera temporal. / Redes sociales

¿Kimberly Flores elimina felicitación a Edwin Luna tras ‘pausa’ en su relación?

Antes de que la pareja anunciara la pausa en su relación, Kimberly Flores dedicó una emotiva felicitación de cumpleaños a Edwin Luna y recordó la primera vez en que lo acompañó en una celebración:

“Hoy celebro tu vida y recuerdo cuando llegué a tu fiesta de cumpleaños número 30… Éramos novios y, nueve años después, aquí seguimos, celebrando un año más de tu vida mi colochito. Feliz vuelta al sol, mi amor”, escribió la modelo en Instagram.

Sin embargo, según usuarios, la publicación desapareció de sus redes sociales horas antes de que la pareja compartiera el delicado estado que atraviesa su relación, lo que desató especulaciones sobre las razones detrás de su decisión. Hasta ahora, Kimberly Flores no dado a conocer la razón sobre la eliminación de su publicación.

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