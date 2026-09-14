¿Divorcio entre Edwin Luna y Kim Flores es inminente? El mensaje que él le dedicó antes de la separación

Hace algunas horas, Edwin Luna sorprendió a todos al anunciar que su matrimonio con Kimberly Flores entraría en una “pausa” tras 9 años juntos y una hija en común. Si bien aseguró que no era algo “definitivo”, las teorías sobre un inminente divorcio no se hicieron esperar.

En redes sociales, no solo se viralizó el último mensaje que él le dedicó previo a la revelación, sino que también recordaron el escándalo de supuesta infidelidad por parte de ella. Te contamos los detalles.

No te pierdas: ¿Edwin Luna sigue en problemas legales? Rompe el silencio sobre la demanda de su ex por manutención

Kimberly Flores y Edwin Luna se separan / Mezcalent

¿Cómo fue que Edwin Luna anunció su separación “temporal” de Kimberly Flores?

A través de historias en Instagram, Edwin Luna informó que él y su esposa, Kimberly Flores, decidieron tomarse una “pausa”. Señaló que, por el momento, mantendrán una relación cordial por el bien de su familia. Recordemos que, si bien tienen un hijo en común, cada uno tiene más hijos de relaciones anteriores.

Dejó claro que no era algo definitivo y que optaron por hacerlo público para evitar que se filtrara por otros medios o que se comenzaran las especulaciones en redes sociales.

“Tampoco podemos decir hoy que esta sea una separación definitiva. Queremos darnos la oportunidad de volver a mirarnos como al principio, como dos personas que se quieren, que están intentando entenderse y descubrir, con calma y sin presiones, si pueden volver a elegirse. No buscamos culpables ni queremos convertir este momento en una historia de señalamientos”. Edwin Luna

Indicó que estaban tratando de hacer “lo mejor” para sus hijos y pidió al público que respetara su privacidad en estos momentos tan complicados.

“Estamos tratando de tomar las mejores decisiones, siempre procurando que nuestros hijos y nuestros seres queridos sean lo menos afectados posible. Por respeto a nuestra familia, les pedimos que cualquier versión ajena a nosotros sea tomada con prudencia y que nos permitan atravesar este proceso en privado. Gracias por acompañarnos con cariño, empatía y respeto”, puntualizó.

Lee: Edwin Luna confiesa que vive con un trastorno incurable y cómo lo descubrió: “Todo se me olvida”

El último mensaje de Edwin Luna a Kimberly Flores previo a anunciar la separación

Hasta antes del anuncio, todo parecía ir bien entre Edwin Luna y Kimberly Flores. Y es que, hace tan solo tres días, es decir, el pasado 11 de septiembre, el cantante compartió una romántica publicación para agradecerles a su esposa y allegados por celebrar su cumpleaños.

“Tenía algunos años viendo mi cumpleaños como un día más y aunque sí lo es jajaja, este año mi esposa @kimfloresgz y toda la familia de @catamaranplayasur @catamazbanda me recordaron lo bonito que es celebrar la vida. Gracias por un día lleno de alegría, cariño y buenos amigos. Gracias por acompañarme”, escribió.

Acompañó su mensaje con una serie de fotografías familiares. En una de ellas, se le puede ver besando a Kimberly, dejando ver que, al menos hasta ese momento, no tenían problemas.

Edwin pidió en su comunicado que “no se culparan a terceros”. No obstante, algunos sospechan de una posible infidelidad por parte de ella. Muchos recordaron que, en el pasado, enfrentaron un escándalo similar.

El último mensaje de Edwin Luna a Kimberly Flores / Redes sociales

¿Kimberly Flores le fue infiel a Edwin Luna?

Todo ocurrió en 2021. En aquel entonces, Kimberly Flores entró a ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. Durante su participación, mostró una cercanía hacia el actor Roberto Romano, por lo que se comenzó a especular que la influencer le era infiel a Edwin Luna con él.

A dos semanas de haber ingresado, Luna entró al show para pedirle a su esposa que se retirara, pues el escándalo estaba afectando a sus hijos. Al final, Flores salió de la competencia. No obstante, ambos desmintieron los rumores.

“Nos ayudó mucho a valorar el uno al otro. Fuimos a un psiquiatra en pareja, platicamos y curamos la relación. Fue lo mejor que me pudo pasar, haber entrado y salido de la casa. Tres años después, nuestro amor está más reforzado”, manifestó Kim.

Mira: Edwin Luna reacciona a las comparaciones con Christian Nodal: ¿Se enojó? Dice: “No se puede imitar”