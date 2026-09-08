Angélica Vale sabía que su relación con Otto Padrón estaba rota antes de anunciar su divorcio: “No había solución”

Luego de que Angélica Vale revelara que sigue casada con Otto Padrón a casi un año de haber anunciado su divorcio, la actriz se volvió a sincerar sobre su separación y reveló el momento en que supo que su historia de amor se había terminado. ¿Intento luchar? ¡Te contamos los detalles!

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Angélica Vale se sincera sobre su divrocio de Otto Padrón. / Redes sociales

¿Cuándo anunciaron su divorcio Angélica Vale y Otto Padrón?

En noviembre de 2025, Angélica Vale y Otto Padrón hicieron público su divorcio; la actriz de ‘La fea más bella’ lo confirmó en su programa de radio asegurando que terminar con una historia de más de una década no había sido nada fácil.

Tras el anuncio, se especuló que el matrimonio había terminado debido a una relación de Padrón con una conductora de televisión, pero también existieron versiones de una supuesta infidelidad por parte de la intérprete de melodramas con un colega.

En medio de las versiones, una fuente contó a TVNotas que la relación atravesó una etapa complicada tras descalificaciones constantes y supuestos engaños por parte de Padrón; además, indicó que, aunque la actriz intentó recuperar el vínculo, ya estaba muy desgastado.

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Angélica Vale y Otto Padrón se divorciaron tras 14 años de matrimonio. / Foto: Redes sociales

¿En qué momento se dio cuenta Angélica Vale de que su matrimonio estaba roto?

A casi un año de dimes y diretes constantes sobre su exmatrimonio con Otto Padrón, Angélica Vale se sinceró sobre su divorcio y confesó que, aunque la noticia se hizo pública en noviembre de 2025, ella sabía desde años atrás que el vínculo estaba roto y “no fue de un día para otro”.

“Yo llevo cuatro años sabiendo que eso ya no funcionaba. Por supuesto que intenté hablar, por supuesto que intenté hacer absolutamente todo antes de darme cuenta de que realmente estaba rota esa relación”. Angélica Vale

De acuerdo con la conductora de ‘Juego de voces’, aunque intentó de todo para salvar su matrimonio, fue en 2022 cuando se dio cuenta de que ya no había solución. “Ya había algo aquí que me decía que era muy tarde”, sentenció.

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¿Cómo fue el apoyo que Angélica Vale recibió de sus hijos tras su divorcio de Otto Padrón?

En la entrevista con el periodista Luis Magaña para el programa ¡Siéntese quien pueda!, Angélica Vale recordó que su hija vivió su divorcio a la misma edad en que su mamá, Angélica María, le informó su separación de Raúl Vale.

Sin embargo, asegura que la situación fue completamente distinta debido a la madurez con la que su hija tomó la noticia. “Angélica (mi hija) es mucho más inteligente que yo, es mucho más madura que yo lo era a su edad”, contó la actriz.

Sin embargo, no ocurrió lo mismo con su hijo, a quien sí le afectó más el divorcio de sus papás. “Era como un sacón de onda, sobre todo creo que por la etiqueta de ‘mis papás se están divorciando’ o el ‘divorcio’”, agregó.

Pese a las complicaciones que pudo enfrentar, Angélica Vale contó meses atrás que sus hijos tienen una buena relación con su papá y, cuando le toca trabajar en México, ellos se quedan a su cargo. Por otra parte, aunque mantiene privados varios detalles del divorcio, se sabe que el proceso sigue en manos de los abogados.

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