Mauricio Barcelata revela que se “agarró a besos” con Angélica Vale en medio de su polémico divorcio, ¿romance?

A veces las confesiones más inesperadas salen en medio de las risas. Eso fue justamente lo que ocurrió cuando Mauricio Barcelata participó en una dinámica de Venga la alegría y terminó revelando que sí se dio un beso con Angélica Vale. Lo que parecía una simple anécdota acabó sorprendiendo a sus compañeros, quienes no tardaron en bromear sobre el inesperado momento que vivieron ambos famosos cuando apenas comenzaban en la televisión.

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Mauricio Barcelata / Mezcalent/Redes sociales

¿Mauricio Barcelata besó a Angélica Vale? La confesión que sorprendió en Venga la alegría

Durante una dinámica encabezada por la licenciada Margarita McKenzi, personaje interpretado por el Capi Pérez en Venga la alegría, los conductores participaron en el juego llamado “Mi momento Martha Higareda”, donde debían identificar cuál de sus compañeros había vivido situaciones difíciles de creer.

Una de las preguntas que más llamó la atención estuvo relacionada con Mauricio Barcelata y Angélica Vale. La afirmación decía: “Una vez me agarré a besos con Angélica Vale”. De inmediato, la mayoría de los participantes señaló a Barcelata como el protagonista de la historia.

Cuando llegó el momento de revelar la respuesta, el conductor confirmó que la anécdota era completamente cierta. La confesión provocó risas en el foro y despertó la curiosidad de sus compañeros, quienes le pidieron que contara cómo ocurrió aquel encuentro con la actriz y cantante.

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¿Cómo ocurrió el beso entre Mauricio Barcelata y Angélica Vale?

Al recordar la historia, Mauricio Barcelata explicó que desde muy joven sentía una gran admiración por Angélica Vale. Incluso aseguró que cuando comenzaba a abrirse camino en la televisión la veía como una de las figuras más destacadas de la pantalla.

El conductor relató que la oportunidad de trabajar cerca de ella llegó gracias a una participación en el programa Mujer, casos de la vida real, producción impulsada por la primera actriz Silvia Pinal. Ahí fue donde vivió una experiencia que nunca olvidó.

“Yo de niño veía a la Vale y me encantaba”, recordó Barcelata ante las cámaras de Venga la alegría, dejando claro que durante años fue admirador de la artista, mucho antes de coincidir profesionalmente con ella.

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¿Angélica Vale fue el primer beso de Mauricio Barcelata?

De acuerdo con el conductor, el encuentro ocurrió durante una grabación. Según su relato, fue el propio director quien les dio una indicación muy particular antes de presentarlos formalmente.

“En una ocasión nos dice el director: ‘¿La conoces? Bueno, se tienen que dar un beso para empezar y luego los presento’”, contó Mauricio Barcelata entre risas.

El conductor recordó que el beso finalmente ocurrió y se convirtió en un momento inolvidable para él, pues además representó una experiencia importante en sus primeros años dentro del medio artístico. “Fue mi primer beso de telenovela”, confesó.

Las bromas no tardaron en aparecer y fue entonces cuando Kike Mayagoitia intervino para soltar una ocurrencia que provocó carcajadas en el foro: “La Vale te debutó”, comentó entre risas, generando aún más reacciones entre los presentes.

¿Angélica Vale reaccionó a la historia que contó Mauricio Barcelata?

La anécdota fue contada en un ambiente relajado y divertido, sin mayores detalles sobre lo que ocurrió después de aquel beso. Tanto Mauricio Barcelata como sus compañeros tomaron la historia con humor y nostalgia.

Aunque la confesión rápidamente llamó la atención de los seguidores del programa, Angélica Vale no ha reaccionado públicamente a las declaraciones realizadas por el conductor durante la dinámica de Venga la alegría.