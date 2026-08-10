Angélica Vale revela que ella decidió separarse de Otto Padrón, pero... ¿siguen casados? “Ya no se puede” VIDEO

Angélica Vale rompió el silencio sobre su proceso de divorcio con Otto Padrón y reveló un detalle que hasta ahora no había contado públicamente: aunque fue él quien presentó formalmente la solicitud de divorcio, la decisión de poner punto final a su matrimonio había sido tomada por ella desde antes. ¿Por qué siguen casados?

De la ruptura al glamour: el cambio de look de Angélica Vale tras su divorcio. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo anunciaron su separación Angélica Vale y Otto Padrón?

La separación entre Angélica Vale y Otto Padrón salió a la luz en noviembre de 2025, cuando la propia actriz confirmó la noticia durante su programa de radio. En aquel momento, habló abiertamente sobre la difícil etapa que estaba enfrentando y reconoció que terminar una relación de tantos años no había sido una decisión sencilla.

Angélica Vale y Otto Padrón estuvieron casados durante alrededor de 14 años, periodo en el que formaron una familia y mantuvieron su vida personal lejos de los reflectores.

En redes se manejaron muchas versiones sobre las causas que llevaron a la pareja a terminar, una de ellas fue sobre un presunto “hartazgo” de la actriz, pues su esposo supuestamente tenía tiempo sin trabajar y su actitud habría terminado por “cansar” su relación.

Estas fueron algunas de las hipótesis y teorías que circularon. ¿Qué dijo Angélica Vale al respecto?

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Angélica Vale y su divorcio de Otto Padrón / Redes sociales

¿Por qué Angélica Vale decidió terminar su matrimonio con Otto Padrón?

Varios meses después de la controversia entre Angélica Vale y Otto Padrón, la actriz señaló durante un reciente encuentro con medios que aún existen asuntos pendientes que deben resolverse a través de sus abogados antes de que ambos puedan dar por terminado oficialmente su matrimonio.

La protagonista de La fea más bella explicó que, por recomendación de sus abogados, prefiere mantener bajo reserva los detalles del proceso, por lo que evitó revelar si existe algún desacuerdo que haya retrasado la firma definitiva:

Todavía no puedo hablar nada, no puedo decir nada por aquello de los abogados. Sigue el proceso. (...) Es que todo está en manos de los abogados y no puedo hablar. Angélica Vale

Por otro lado, Vale sí aceptó que la decisión de finalizar su matrimonio recayó en ella, pues llegó el momento en el que dijo “hasta aquí":

En este caso fui yo la que dije: ‘Hasta aquí, ya no se puede’. Cuando ya hiciste absolutamente todo por tratar de salvar algo y te das cuenta que no y tomas la decisión correcta. (...) Él fue el que lo puso, pero la decisión se había tomado hacía casi un año. Angélica Vale

En cuanto a darse una nueva oportunidad al amor, Angélica afirmó que se está llevando todo con calma, por lo que no es momento de buscar una nueva pareja .

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¿Cómo se llevan Otto Padrón y Angélica Vale tras separación?

Lejos del papeleo y el proceso de divorcio, Angélica Vale afirma que su relación con Otto Padrón está bien, pues serán “socios de vida” debido a sus hijos, ya que deben hallar la manera de convivir con los pequeños:

La relación está bien con Otto, porque quieras o no vamos a ser socios toda la vida porque tenemos estos dos chamacotes; incluso ahora que estuve yo aquí (México) trabajando vino un par de veces a verlos. Mientras eso siga así por ellos. (...) Creo que es lo único que me importa: que estemos bien con ellos. Angélica Vale

Aunque Otto Padrón fue quien presentó la solicitud de divorcio en noviembre del año pasado, la actriz aseguró que la separación ya había sido decidida por ella desde meses antes.

Recientemente también recordaron el accidente que Angélica Vale sufrió mientras grababa La fea más bella, momento que terminó con la casi amputación de su mano.

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