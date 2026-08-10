Paola Dalay presume FOTOS en bikini y rompe el silencio acerca de José Eduardo Derbez: ¿terminaron?

Los rumores sobre una supuesta separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay no se detienen, pues a varias semanas de que surgieran, los internautas continúan buscando pistas en cada una de sus interacciones en redes sociales.

Paola Dalay ha mantenido bastante actividad en sus redes sociales, situación que sus seguidores han aprovechado para cuestionarla sobre su relación con el hijo de Eugenio Derbez. Una de sus respuestas habría llamado especialmente la atención y ahora muchos se preguntan: ¿acaso confirmó su separación? Te contamos.

Leer: Paola Dalay reacciona a los rumores de infidelidad de José Eduardo Derbez, ¿confirmó el engaño? VIDEO

José Eduardo Derbez y Paola Dalay / Mezcalent

¿Paola Dalay y José Eduardo Derbez terminaron? Esto se sabe de los rumores

Hace unas semanas, comenzó a circular la información de que Paola Dalay y José Eduardo Derbez ya no estarían juntos, luego de que la influencer ‘Chamonic’ asegurara haber recibido información al respecto.

Posteriormente, el rumor se expandió y el público comenzó a buscar respuestas para conocer cuál era realmente la situación de la pareja. Mientras algunos usuarios daban por hecho que habían terminado, otros ponían en duda esta versión.

Incluso, personas cercanas al actor, como Paul Stanley y su propia madre, Victoria Ruffo, aseguraron desconocer qué estaba ocurriendo con la relación de José Eduardo.

Por su parte, Paola y José Eduardo han compartido fotografías por separado en sus redes sociales. El actor, por ejemplo, ha publicado algunas imágenes junto a su hija, pero la ausencia de fotografías recientes de la pareja ha provocado que los rumores sobre una posible separación cobren todavía más fuerza.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna declaración oficial de Paola Dalay o José Eduardo Derbez en la que confirmen o expliquen cuál es su situación sentimental actual.

Leer: ¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay siguen juntos? Amiga cercana desmiente la supuesta separación y revela la verdad

Paola Dalay y José Eduardo Derbez / IG: @paodalay_2203

¿Cómo son las fotos que subió Paola Dalay y qué dijo sobre José Eduardo Derbez?

Paola Dalay suele compartir fotografías de sus outfits en Instagram, pero una de sus publicaciones llamó especialmente la atención por la interacción que tuvo con sus seguidores.

En la imagen, Paola aparece luciendo un bikini negro, aparentemente durante un viaje o sus vacaciones. Entre los comentarios, una usuaria aseguró que la modelo estaba compartiendo fotografías con pocas prendas debido al “síndrome del dejado”, haciendo referencia a que algunas personas publican este tipo de contenido después de terminar una relación, algo que supuestamente no podían hacer cuando estaban en pareja.

Paola respondió de manera tajante a este comentario y aseguró que siempre ha sido libre de compartir ese tipo de fotografías, independientemente de si está o no en una relación.

“No se con qué tipo de hombres has salido hermosa, pero yo siempre he sido libre de subir cualquier foto que se me antoje, en bikini o como sea, checando mi perfil te das cuenta.” Paola Dalay

Aunque la modelo no mencionó directamente a José Eduardo Derbez en dicha respuesta, otras de sus interacciones con sus seguidores también han dado de qué hablar, pues ha dado “me gusta” a comentarios relacionados con el actor y con una supuesta infidelidad.

Sin embargo, estas interacciones en redes sociales no representan una confirmación de que exista una separación o de que José Eduardo haya sido infiel.

Leer: José Eduardo Derbez le escribe a OTRA mujer en medio de la supuesta separación con Paola Dalay FOTO

Paola Dalay reacciona a comentarios / Instagram

¿Dónde están Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

Lo que sí está claro en esta situación es que José Eduardo Derbez y Paola Dalay no se encuentran juntos físicamente, pues el actor está en Bilbao, España, grabando un proyecto. Así lo ha dejado ver en sus últimas publicaciones y también lo han confirmado Paul Stanley y Victoria Ruffo.

Por su parte, Paola Dalay no ha compartido con exactitud dónde se encuentra actualmente, pero, por sus últimas publicaciones, todo parece indicar que permanece en la ciudad y en su lugar de residencia.

Hasta el momento, la situación entre José Eduardo y Paola continúa siendo una incógnita para el público, pues ninguno de los dos ha brindado una declaración personal en la que aclare qué ocurre con su relación.

Leer: José Eduardo Derbez presume FOTO de su hija en medio de rumores de separación de Paola Dalay; ¿hay ruptura?