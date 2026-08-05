Paul Stanley hace contundentes declaraciones sobre la ‘separación’ de José Eduardo Derbez y Paola Dalay VIDEO

José Eduardo Derbez y Paola Dalay enfrentan una intensa ola de rumores sobre una supuesta separación, luego de seis años de relación y una hija en común.

La incertidumbre incluso ha llegado a familiares y amigos cercanos del actor, entre ellos Paul Stanley, quien mantiene una amistad de varios años con José Eduardo y recientemente reveló qué sabe sobre la situación que atraviesa la pareja.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay / Instagram: @jose_eduardo92

¿Por qué se dice que Paola Dalay y José Eduardo Derbez están separados?

Han sido semanas en las que la supuesta separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay se ha convertido en un tema constante de conversación.

El rumor surgió a partir de una publicación de la influencer ‘Chamonic3’, quien aseguró haber recibido información sobre una supuesta separación de la pareja. Incluso señaló que habría una tercera persona involucrada: una colaboradora de José Eduardo en el pódcast ‘Mixologando’, con quien, según la versión difundida, el actor tendría buena química.

Las especulaciones aumentaron después de que Paola Dalay eliminara de su cuenta de Instagram algunas fotos en las que aparecía junto al hijo de Eugenio Derbez.

A partir de entonces, el tema ha cobrado mayor fuerza debido a las interacciones de ambos en redes sociales. En especial, Paola ha reaccionado a algunos comentarios relacionados con una posible separación, aunque hasta ahora no ha ofrecido una explicación directa sobre su situación sentimental.

Hasta el momento, José Eduardo y Paola Dalay no han emitido una declaración en la que confirmen o desmientan su ruptura, por lo que la separación continúa siendo únicamente una versión que circula en redes sociales.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay / IG: @jose_eduardo92 / @paodalay_2203

¿Qué sabe Paul Stanley sobre la supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Durante un encuentro con el periodista Eden Dorantes, Paul Stanley habló sobre algunos aspectos de su vida y también fue cuestionado sobre la supuesta separación de su amigo José Eduardo Derbez.

El conductor contó que recientemente convivió con José Eduardo y Paola Dalay durante el cumpleaños de su hija, por lo que aseguró que, hasta ese momento, no había notado algo fuera de lo normal entre ellos.

Paul Stanley explicó que lo último que sabe de José Eduardo es que actualmente se encuentra de viaje en España, específicamente en Bilbao, donde está grabando un proyecto. Sin embargo, aclaró que eso es todo lo que conoce sobre la situación y que prefiere mantenerse al margen de la vida personal de su amigo.

“Lo único que sabemos es que se fue a España, a Bilbao, a grabar... Desconozco de su vida privada. No sabría qué decirte. Apenas fuimos al cumpleaños de su hija, estuvimos conviviendo bien, así que no sé.” Paul Stanley

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¿Paola Dalay confirmó una infidelidad de José Eduardo Derbez?

Una supuesta infidelidad por parte de José Eduardo Derbez es una de las versiones que más ha circulado en redes sociales como posible causa de su presunta separación de Paola Dalay.

La especulación tomó fuerza a partir de una publicación reciente de Paola en redes sociales, donde llamó la atención la interacción que tuvo con una de sus seguidoras. La internauta le preguntó directamente si José Eduardo le había sido infiel.

Aunque Paola no respondió de manera textual, sí reaccionó con un “me gusta” al comentario, gesto que algunos internautas interpretaron como una posible confirmación de la infidelidad.

Sin embargo, hasta el momento, Paola Dalay no ha confirmado públicamente que José Eduardo Derbez le haya sido infiel, por lo que esta versión continúa siendo una especulación surgida en redes sociales.

Victoria Ruffo, mamá de José Eduardo también habló al respecto de la separación y dijo que no ha hablado con su hijo al respecto y que ella prefiere mantenerse alejada de esos temas personales.

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