José Eduardo Derbez le escribe a OTRA mujer en medio de la supuesta separación con Paola Dalay FOTO

Las tensiones por la supuesta separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay aumentan cada vez más, al grado de que cada movimiento que hacen en redes sociales es analizado con lupa por los internautas, quienes buscan cualquier pista que revele si la pareja realmente terminó o no.

Precisamente, una reciente interacción del hijo de Eugenio Derbez en Instagram levantó todo tipo de sospechas sobre su presunta separación y hasta sobre el posible inicio de un nuevo romance, pues esta vez estuvo relacionada con una mujer que ¡NO es Paola Dalay! ¿Qué pasó? Te contamos.

Leer: Conductora de Hoy asegura que José Eduardo Derbez y Paola Dalay sí están separados: “Se dieron un break”

José Eduardo y Paola Dalay / IG: @jose_eduardo92 / @paodalay_2203

¿Qué le escribió José Eduardo Derbez a otra mujer en redes sociales?

El mensaje en cuestión apareció en la publicación más reciente de José Eduardo Derbez en Instagram, donde compartió una foto grupal junto a su equipo de trabajo en San Juan de Gaztelugatxe, España.

La imagen acumula hasta ahora más de 7 mil “me gusta” y 54 comentarios, pero hubo uno que llamó especialmente la atención de los internautas. Se trata del mensaje que dejó una mujer identificada en Instagram como Lizzie Herbert.

La joven escribió “FOMO”, una expresión en inglés que hace referencia al miedo o ansiedad de perderse algún acontecimiento o experiencia. Sin embargo, lo que realmente encendió las sospechas fue la respuesta de José Eduardo, quien le contestó: “se te extraña”.

Aunque este intercambio por sí solo no confirma absolutamente nada sobre los rumores de separación entre José Eduardo y Paola Dalay, ni mucho menos un supuesto nuevo romance, bastó para que los internautas comenzaran a especular sobre la relación que existe entre el actor y Lizzie Herbert.

Leer: ¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay siguen juntos? Amiga cercana desmiente la supuesta separación y revela la verdad

José Eduardo Derbez en Instagram / Instagram

¿Qué se sabe sobre la supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Los rumores de una supuesta separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay surgieron a partir de una publicación de la influencer ‘Chamonic’, quien aseguró haber recibido información sobre una posible ruptura de la pareja. Poco después, Paola llamó la atención al borrar de su perfil varias fotografías en las que aparecía junto al hijo de Eugenio Derbez.

Recientemente, Paul Stanley y Victoria Ruffo, dos personas muy allegadas a José Eduardo, fueron cuestionados sobre la situación sentimental del actor. Ambos aseguraron no tener información sobre una posible separación y únicamente mencionaron que actualmente se encuentra trabajando fuera de México.

Esto último coincide con la reciente publicación de José Eduardo, quien mostró que se encuentra en España junto a su equipo de trabajo, donde estaría realizando un nuevo proyecto.

Leer: José Eduardo Derbez y Paola Dalay lanzan mensaje ¿confirmando su separación?: “Tratando de ocultar”

José Eduardo Derbez y Paola Dalay / Redes sociales

¿Qué han publicado Paola Dalay y José Eduardo Derbez en redes tras los rumores de separación?

Desde que comenzaron a circular los rumores de una supuesta separación, ninguno de los dos ha hablado públicamente para confirmar o desmentir la versión. Sin embargo, tanto Paola como José Eduardo han mantenido actividad en sus redes sociales.

Por su parte, Paola Dalay ha compartido recientemente fotos de ella, mientras que José Eduardo ha publicado en sus historias fotos junto a su hija, en las que no aparece Paola.

Aunque estas publicaciones han llamado la atención de sus seguidores, hasta el momento ninguno de los dos ha dado una explicación sobre el estado actual de su relación.

Leer: Victoria Ruffo habla sobre los rumores de separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, ¿confirmó la ruptura?