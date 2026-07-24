Angélica María revela que ¡Angélica Vale y Otto Padrón siguen casados! ¿Hay reconciliación?

Angélica María sorprendió al revelar que su hija, Angélica Vale, y Otto Padrón continúan legalmente casados, ya que el divorcio aún no se concreta. Aunque la actriz aseguró que su hija está bien, dejó claro que todavía hay asuntos pendientes antes de hablar abiertamente sobre el tema. ¿Habrá esperanza de reconciliación o simplemente falta concluir el trámite?

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Angélica Vale y Otto Padrón / Redes sociales

¿Angélica Vale y Otto Padrón siguen casados pese a anunciar su separación?

La noticia sobre el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón tomó relevancia desde que la actriz confirmó el fin de su matrimonio de 14 años. Sin embargo, ahora se sabe que el proceso legal sigue abierto y que la disolución oficial del vínculo matrimonial todavía no se ha concretado.

Durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Angélica María fue cuestionada sobre la situación sentimental de su hija. Aunque evitó profundizar en detalles, confirmó que el divorcio sigue pendiente y que por esa razón no puede abordar más el tema.

Angélica María “(Angélica) ahorita, está muy bien, pero pregúntenle a ella esas cosas a mí no. Ya platicaremos más adelante, ya que se pueda porque el divorcio todavía no está, entonces hasta que no termine eso, no se puede hablar de eso”

Sus palabras desataron especulaciones entre seguidores de la familia, pues muchos pensaban que el trámite había concluido meses atrás tras el anuncio oficial de la separación.

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Angélica Vale y Otto Padrón

¿Qué dijo Angélica María sobre la relación actual entre Angélica Vale y Otto Padrón?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Angélica María aseguró que la relación entre Angélica Vale y Otto Padrón es cordial, pese al proceso de divorcio que atraviesan.

La actriz explicó que existe un vínculo que siempre los mantendrá unidos: sus hijos. Angélica Vale y el productor comparten la crianza de dos menores quienes han sido una prioridad para ambos desde la separación.

“A fuerza, es el papá de mis niños, de nuestros niños. Es lo que ella trata de hacer por el bien de los niños”, expresó Angélica María.

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Angélica Vale y Otto Padrón estuvieron casados por 13 años. / X

¿Cuándo anunció Angélica Vale su divorcio de Otto Padrón?

La separación de Angélica Vale y Otto Padrón se hizo pública en noviembre de 2025. Fue la propia actriz quien confirmó la noticia durante su programa de radio, donde habló con gran emoción sobre el difícil momento que estaba atravesando.

En aquella ocasión, la protagonista de exitosas producciones televisivas reconoció que poner fin a una relación de tantos años no había sido sencillo. La noticia impactó al público debido a que la pareja era considerada una de las más estables dentro del medio artístico.

El matrimonio duró aproximadamente 14 años y durante ese tiempo construyeron una familia lejos de los escándalos. Precisamente por esa discreción, el anuncio del rompimiento generó una fuerte reacción entre sus seguidores.

Ahora, más de siete meses después de aquella confirmación, las declaraciones de Angélica María dejan claro que aún existen pasos legales pendientes antes de que el divorcio Angélica Vale y Otto Padrón quede oficialmente concluido.