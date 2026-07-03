¿Angélica Vale fuera del aire? Su programa habría sido cancelado, reportan, ¿por culpa de su ex?: VIDEO

A poco más de medio año de que Angélica Vale confirmara su divorcio de Otto Padrón, se reporta que su programa, ‘La Vale show’, habría sido cancelado. De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, el show sí tenía un buen rating. ¿Cuál fue la razón?

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¿Qué pasó con el programa de Angélica Vale? / Mezcalent

La supuesta cancelación del programa de Angélica Vale

En la emisión más reciente de su programa en YouTube, Javier Ceriani dio a conocer que, presuntamente, el programa de radio de Angélica Vale, de quien hace poco se especuló que estaba en un romance, en Los Ángeles habría sido cancelado de forma repentina.

“‘La Vale show’ está cancelado a partir de hoy. Botadera completisima de casi todos los DJ de radio. La Vale llevaba años y años haciendo este show en la mañana lleno de sponsors que no sabemos qué va pasar. Era uno de los shows más escuchados de California”, indicó.

No obstante, indicó que la actriz no quedaría fuera de la radiodifusora. Y es que, al parecer, los ejecutivos estarían en medio de una “reestructuración”, por lo que la celebridad podría formar parte de otro show.

“No fue despedida de la estación Cali. Angélica está grabando en México una serie con sus hijos. Lo que a mí me confirman desde adentro es que Angélica Vale continúa siendo empleada para reestructuración y ver lo que va a pasar en el futuro”. Javier Ceriani

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¿Programa de Angélica Vale se canceló por culpa de su ex, Otto Padrón?

Por si esto fuera poco, Ceriani informó que, presuntamente, Otto Padrón, expareja y padre de los hijos de Angélica Vale, ya sabía de antemano esta información. Esto se debería a que, al parecer, llegó a trabajar en la radiodifusora. El periodista dejó al aire la posibilidad de que él, de forma directa o indirecta, pudiera haber provocado la situación.

“Tengo entendido que Otto Padrón sabía de antemano que el show de su exesposa iba a ser cancelado. Espero que no haya habido mano negra. Aquí no sabemos bien. Yo siempre pienso mal. Espero que todo sea transparente”, puntualizó.

Para finalizar con el tema, Ceriani aseguró que Angélica ya tendría dos ofertas de trabajo; una en una radiodifusora de México y otra en una estación de Estados Unidos.

Cabe destacar que, hasta el momento, Angélica no ha confirmado esta información. En tanto que los fans se percataron de que el último promocional de su programa fue compartido hace dos días, lo que ha despertado muchas sospechas.

¿Por qué Angélica Vale se habría quedado sin programa? / Mezcalent

¿Por qué Angélica Vale y Otto Padrón se divorciaron?

A principios de noviembre de 2025, el periodista Javier Ceriani informó que Angélica Vale y Otto Padrón estaban en un proceso de divorcio tras 14 años juntos y dos hijos en común. La actriz confirmó la información poco después.

En ese momento, confesó que ya llevaba separada varios meses. Entre lágrimas, confesó que la demanda de divorcio la interpuso él y que se habría enterado después de que la noticia se filtrara. Cuando le pidió explicaciones, Otto simplemente dijo desconocer que sus abogados ya habían iniciado el trámite o el hecho de que los documentos se filtraran a la prensa.

“Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón puso, de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me enteré de la noticia”, puntualizó.

Si bien no quiso dar muchos detalles, dejó claro que seguirá teniendo una relación cordial con Padrón por el bien de sus hijos.

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