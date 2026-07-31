Luz María Zetina se despide de programa tras dos años al aire; ¿la corrieron?: “Un capitulo muy especial”

Luz María Zetina, quien recientemente enfrentó rumores de un supuesto romance con Lorena Ochoa, anunció el cierre de un nuevo capítulo en su vida tras haber retomado uno de sus proyectos personales. ¿De qué se trata? ¡Aquí te contamos!

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Luz María Zetina se va de programa de radio.

¿Cuál fue el programa del que se despidió Luz María Zetina?

Por medio de un comunicado en redes, Luz María Zetina anunció que su colaboración en el programa de radio ‘Tamara con Luz’ había llegado a su fin. Aunque no reveló los detalles detrás de su salida, compartió:

“Sabemos que la vida está hecha de ciclos, que todo lo que empieza algún día termina...y, aun así, cuando llega el momento de cerrar una etapa que nos hizo felices, duele. Porque despedirse también es agradecer. Hoy cierro un capítulo muy especial para mí y quiero hacerlo con el corazón lleno de gratitud”. Luz María Zetina

Además de agradecer su presencia en el programa, aseguró que se dejó de sentir como un trabajo y comenzó a ser una mañana llena de “risas, palabras y compromiso”.

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Luz María Zetina confirma su salida de ‘Tamara con Luz’. / Redes sociales

¿Por qué Luz María Zetina salió del programa Tamara con Luz?

A lo largo de su comunicado, Luz María Zetina no mencionó nada relacionado con su salida, pero cabe recordar que su despedida también marca el final del programa, ya que el pasado 27 de julio de 2026 se dio a conocer que sería la última semana de ‘Tamara con Luz’.

“Después de casi seis años de historias, aprendizajes, entrevistas, risas y momentos compartidos, iniciamos la última semana de Tamara con Luz”, se lee a través de la publicación de un video en el que Tamara aseguró cerrar un ciclo lleno de risas y diversión.

De inmediato, la publicación se llenó de mensajes deseando éxito a ambas colaboradoras, pese a que Luz María Zetina se integró al proyecto en agosto de 2024, poco después de mitad de la historia de ‘Tamara con Luz’.

“Gracias por abrirnos las puertas de su casa cada mañana y por convertir este espacio en una comunidad tan especial. Acompáñennos en estos últimos programas para celebrar juntos todo lo que vivimos y despedir con cariño una etapa que quedará para siempre en nuestra historia”. Tamara con Luz

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¿La salida de Luz María Zetina está relacionada con los rumores de romance con Lorena Ochoa?

Tanto en el comunicado de Luz María Zetina como en el anuncio oficial se reservaron las razones del fin del proyecto, por lo que la salida de la conductora no tiene relación con los rumores de romance con Lorena Ochoa ni su reciente pausa en su podcast personal.

Cabe recordar que hace unas semanas, la excolaborada de ‘Netas divinas’ se tomó un tiempo para iniciar con más fuerza un nuevo capítulo, ‘Caminos de Luz’, lo que algunos interpretaron como un respiro a los rumores de una nueva relación; sin embargo, retomó su proyecto unos días después y actualmente sigue creando contenido.

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