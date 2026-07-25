Alejandra Jaramillo regresaría a la televisión con nuevo show tras despido de ‘Siéntese quien pueda’: VIDEO

Hace algunos días, se confirmó que Alejandra Jaramillo fue despedida de ‘Siéntese quien pueda’. Muchos celebraron esta noticia debido a las burlas que hizo sobre México durante el Mundial 2026. Si bien se pensó que tardaría tiempo en encontrar un nuevo trabajo, recientemente se comenzó a especular que ya tendría un proyecto en puerta. ¿De qué se trata?

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Alejandra Jaramillo entraría nuevo proyecto tras ser despedida de ‘SQP’ / Redes sociales/Mezcalent

¿Por qué despidieron a Alejandra Jaramillo de ‘Siéntese quien pueda’?

Todo comenzó durante la fase de grupos del Mundial 2026. México eliminó a Ecuador, impidiendo que este último pasara a octavos de final. Este hecho causó mucho enojo en Alejandra Jaramillo, quien justamente es de origen ecuatoriano, y no dudó en burlarse de la selección mexicana cuando esta perdió contra Inglaterra.

A través de redes sociales, Jaramillo se dijo muy feliz de que ‘el Tri’ no pasara a cuartos de final. Incluso minimizó el gran esfuerzo que hizo el equipo en el partido contra el país europeo.

La presentadora fue muy criticada por sus comentarios. Al principio, ignoró los señalamientos y solo compartía mensajes que sus fans le mandaban en señal de apoyo. Posteriormente, ofreció una disculpa pública, asegurando que nunca quiso ofender a nadie.

A pesar de esto, muchos seguían pidiendo su despido de ‘Siéntese quien pueda’. Al principio, se pensó que solo tomaría unas vacaciones, ya que no se le vio en el programa durante la última semana.

Sin embargo, tanto el programa como ella ya confirmaron el hecho. La presentadora, aunque se dijo agradecida por la oportunidad, dejó ver que no le parecía completamente justa la decisión.

“Quiero, de todo corazón, pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial 2026. Quiero arrancar diciéndoles que México es un país que amo y respeto profundamente. Tengo amigos mexicanos… Si cometí un error, no lo quiero justificar, solo quiero pedir una disculpa”, dijo.

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Alejandra Jaramillo se disculpó tras burlas / Redes sociales/Mezcalent

Alejandra Jaramillo entraría a un reality show en Ecuador

Luego de que Alejandra Jaramillo quedara fuera de ‘Siéntese quien pueda’, se dio a conocer que la conductora podría entrar al reality ‘Casa 593’. Según mencionaron los conductores de un programa ecuatoriano, los creadores de este proyecto ya la habrían contactado y actualmente estarían en pláticas para que acepte el proyecto.

Se desconoce si se desempeñaría como una conductora más o si estaría como una habitante. También señalaron que habría la posibilidad de que su esposo, Beto Mejía, sea tomado en cuenta.

Hasta el momento, esta información no ha sido corroborada ni desmentida por la propia Ale. En tanto que muchos internautas mexicanos se dicen “felices” de que la también influencer “regrese a su país”.

¿Qué es ‘Casa 593’, el nuevo reality ecuatoriano?

‘Casa 593’ es un reality ecuatoriano inspirado en proyectos como ‘La casa de los famosos México’ y ‘La mansión VIP’. Será producido por Kevin Amaguaña y Pedro Peñafiel. Contará con un total de 12 habitantes; 10 celebridades y dos desconocidos.

Todavía no hay una fecha de estreno. No obstante, la comunidad ecuatoriana está muy emocionada por este programa que, según dicen, promete ser muy exitoso a nivel internacional.

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