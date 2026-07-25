¿Qué fue de Bobby Larios? El ex de Niurka regresa a la TV con Survivor México, ¡hecho un mango a sus 57 años!

El nombre de Bobby Larios fue uno de los más comentados durante la década de los 2000, debido a su popular, pero tormentoso romance con Niurka Marcos.

Después de su separación en 2006, poco se supo del actor y de cómo continuaría su carrera. Fue hasta hace algunos años cuando reapareció en televisión con su participación en MasterChef Celebrity y recientemente en Survivor México, ambos realities de TV Azteca.

Pero, ¿qué fue de Bobby Larios desde su ruptura con Niurka hasta su regreso a la pantalla chica? Te contamos.

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Niurka y Bobby Larios / Mezcalent

Así luce Bobby Larios en su regreso a la televisión

Para muchos fue una sorpresa volver a ver a Bobby Larios en pantalla, luego de que durante los años 2000 se convirtió en uno de los personajes más buscados por los programas de espectáculos debido a sus constantes polémicas relacionadas con Niurka Marcos.

Tras su reaparición en televisión, el actor llamó la atención por conservar su figura atlética y por mantener algunos de los rasgos que lo hicieron reconocible ante el público.

Aunque el propio Larios ha compartido en redes sociales que se ha sometido a algunos tratamientos estéticos, como la aplicación de colágeno para mejorar la apariencia de su piel, sus seguidores lograron identificarlo, aunque también reconocieron que el paso del tiempo ha dejado cambios en su imagen.

Hoy, a sus 57 años, también comparte contenido de salud física y entrenamiento.

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¿Qué pasó con Bobby Larios después de separarse de Niurka?

Entre 2003 y 2006, Bobby Larios y Niurka protagonizaron uno de los romances más escandalosos de la televisión mexicana. Durante su participación en la telenovela ‘Velo de novia’, ambos actores iniciaron una relación, aunque en ese momento la cubana todavía estaba casada con Juan Osorio, por lo que el productor la señaló públicamente de haberle sido infiel.

En 2004, la pareja llegó al altar y, a partir de entonces, la polémica se convirtió en una constante dentro de su relación, hasta que en 2006 decidieron ponerle punto final a su matrimonio.

Después de la separación, Bobby Larios tuvo algunos papeles menores en telenovelas y poco a poco se alejó de los reflectores.

El actor se mudó a Miami para comenzar una nueva etapa como empresario; sin embargo, sus proyectos no tuvieron éxito, pues tuvo que cerrar tres restaurantes en la Ciudad de México. Años más tarde, en 2014, intentó nuevamente incursionar en los negocios, pero tampoco logró consolidarlos.

Tiempo después, se dio a conocer que Larios enfrentó un diagnóstico de cáncer de próstata al mismo tiempo que padecía covid-19. Tras someterse a varias sesiones de radioterapia, el actor logró superar ambos padecimientos.

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Bobby Larios / Mezcalent

¿Cuál es la trayectoria de Bobby Larios?

Aunque su vida personal acaparó gran parte de los reflectores, Bobby Larios cuenta con una trayectoria dentro de la actuación que inició en 1996. El actor participó en telenovelas como ‘Tú y yo’, ‘Salud, dinero y amor’, ‘Mujeres engañadas’, ‘Tres mujeres,’ ‘Las vías del amor’ y ‘Clase 406', hasta conseguir uno de sus papeles más recordados como protagonista en ‘Velo de novia’, en la que conoció a Niurka.

Tras la polémica relación con la cubana, Larios continuó trabajando en proyectos como ‘La verdad oculta’, ‘Isla Paraíso’, ‘Amor comprado’ y ‘Valeria’, aunque con el paso de los años decidió alejarse de las telenovelas.

Años más tarde, también intentó incursionar en la música con su disco ‘Tan frágil como tú’, pero tampoco logró tener éxito.

La reaparición de Bobby Larios en televisión marcó tendencia al recordar la época de escándalos con Niurka.

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