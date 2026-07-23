Participante de Survivor México se desvanece en competencia y enciende las alarmas: ¡Así fue el momento! VIDEO

En uno de los momentos más tensos de la temporada, el reality Survivor México: La reliquia en llamas vivió un episodio preocupante durante la emisión de este jueves, luego de que un participante se desvaneciera tras un exigente reto físico. ¿Quién fue?

Survivor México; La reliquia en llamas / Redes sociales

¿Quién es el participante de Survivor México que se desvaneció en pleno programa?

Se trata del colombiano Sebastián Yate, participante de Survivor México: La reliquia en llamas, quien se desmayó frente a sus compañeros en medio de una dinámica, situación que obligó a su inmediata evacuación médica.

Según las imágenes transmitidas, el concursante comenzó a sentirse mal, instantes después, cae inconsciente y tuvo que ser ayudado por sus compañeros:

¡Sebastian cayó inconsciente! El cuerpo médico atendió al Sobreviviente y a Tzasna, quien también tuvo una herida. ⁣ Producción de Survivor México

Sus compañeros comentaban: “¡ Aquí estamos !”, acción que tenía como fin el poder tranquilizar a Sebastián, mientras los demás solo se encontraban expectantes a la situación.

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Sebastián Yate, participante desvanecido / Redes sociales

¿Cuál es el diagnóstico de Sebastián Yate, participante de Survivor México?

Luego del estremecedor momento, el equipo médico Survivor México intervino de inmediato, lo retiró del lugar en una camilla, lo colocó a la sombra y le aplicó agua fría. Inicialmente diagnosticaron el cuadro como una insolación grave. Poco después, Yate fue trasladado en ambulancia a una clínica cercana a las locaciones de grabación.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha proporcionado un parte médico oficial sobre el estado de Sebastián Yate . Ni la producción ni el participante han actualizado públicamente su condición.

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¿Quiénes son los participantes de Survivor México: La reliquia en llamas?

Survivor México: La reliquia en llamas ha tenido gran éxito en fechas recientes, dado que diversas figuras del espectáculo han estado presentes en esta temporada.

Te decimos los nombres y equipos conformados de esta edición:

Halcones



Sahit Sosa,

Viviann Baeza

Avril Andrade

Anahí Izali

Javier Márquez

Aurélie Garzonio

Bobby Larios

Erick Castro

Jaguares



Abel Robles

Rey Grupero

Shada Hernández

Sebastián Yate

Julio Camejo

Tzasna Carrasco

Sheila Velázquez

Azalia “La Negra”

El programa se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas y los domingos a las 18:00, a través de Azteca UNO.

Asimismo, los fanáticos del reality tienen la posibilidad de disfrutar contenido exclusivo y volver a ver los episodios en Disney+, para mantenerse al tanto de todo lo que ocurre en la competencia.

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