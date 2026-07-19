Influencer acusado de infidelidad debuta en Survivor México, reality en el que también participó su ex

Survivor México anunció su siguiente temporada tras meses de rumores junto con la revelación de algunos participantes, situación que ya está generando controversia en redes, en especial la participación de un famoso influencer. ¿De quién se trata?

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Survivor México anuncia nueva temporada. / Instagram:

¿Quién es el famoso influencer acusado de infidelidad que participará en Survivor México?

Además de Viviann Baeza, conductora de Venga la alegría, a las playas de Survivor México también llegará Abel Robles, quien está causando controversia en redes desde su confirmación como sobreviviente.

A través de las redes oficiales del reality, se reveló a los primeros doce famosos que formarán parte de la nueva temporada, la cual se estrenará el próximo 20 de julio en punto de las 6:30 de la tarde, antes de MasterChef México.

Los primeros confirmados para Survivor México: La reliquia en llamas, además de Viviann Baeza y Abel Robles, son:



Shada Hernández

Sahit Sosa

Julio Camejo

Rey Grupero

Anahí Izali

Tzasna Carrasco

Garzonio

Javier Márquez

Azalia “La Negra”

Bobby Larios

Survivor México, ellos son los confirmados. / Redes sociales

¿Por qué la participación de Abel Robles en Survivor México está causando críticas?

Fue en 2025 cuando se dio a conocer que a Frida Urbina, quien entonces estaba en Survivor México, le habían sido infiel. En una plática con TVNotas, la actriz de La rosa de Guadalupe reveló que durante su estancia en el reality, su pareja, Abel Robles, la engañó.

“Sí, cuando yo me fui a Survivor, Abel se quedó en Ciudad de México. Teníamos un viaje con todo pagado a Tailandia, un viaje que yo pagué, yo pagué su parte y pagué mi parte… A este viaje fueron mis primas y fueron dos amigas. Mis amigas no me quisieron decir en cuanto yo llegué de Survivo”. Frida Urbina

Aunque Abel Robles desmintió todo lo que se decía, las críticas en su contra no se hicieron esperar: “Nunca fui infiel, todo se desató de personas externas que llegaron a llenar el cerebro de mi esposa, de ideas y cosas de la fregada”, puntualizó.

Ante lo ocurrido hace unos meses, la participación del influencer en Survivor se ha llenado de críticas, ya que algunos usuarios recuerdan que dicho reality fue el detonante del fin de su matrimonio con la joven actriz. Hasta ahora, algunos de los comentarios que se leen en redes son:



“Siguiendo los pasos de las exs”.

“Todo iba tan bien”.

“No tienen caras nuevas, talento nuevo, puro reciclaje”.

“Qué bueno que andas soltero; capaz que vas al programa y te ponen el cuerno”

“No mejor nada”.

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¿Quién es Abel Robles, participante confirmado de Survivor México?

Abel Robles influencer, modelo fitness y creador de contenido mexicano. Originario de Hermosillo, Sonora , se dio a conocer tras participar en diversos reality shows.

y mexicano. Originario de , se dio a conocer tras participar en diversos reality shows. Comenzó a ganar popularidad tras formar parte de la temporada 10 de Acapulco Shore ; posteriormente fue parte de La venganza de los Ex VIP y Tentados por la fortuna.

; posteriormente fue parte de y Además de su faceta en la televisión, se desempeña en redes como creador de contenido, enfocado en el estilo de vida saludable y el entrenamiento físico.

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